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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموظفون عن موعد صرف المرتب بالزيادة الجديدة، والتي أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار التيسير على الموظفين وتلبية احتياجاتهم المالية، حيث يستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات يوليو 2026

ودعت الوزارة العاملين في الجهات الحكومية إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للسحب في أي وقت بدءا من تاريخ الصرف المحدد، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات المالية دون الحاجة إلى التكدس.

موعد تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

واكدت الوزارة أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه شهريا سيتم تطبيقها رسميا اعتبارا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026 - 2027.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

من المقرر أن تدخل الزيادات الجديدة على الأجور حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد، بما يسهم في رفع مستوى الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، في إطار توجهات الحكومة لدعم الفئات المختلفة وتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

وتواصل وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان انتظام صرف الرواتب والمستحقات المالية للعاملين، مع العمل على تنفيذ حزمة تحسين الأجور في مواعيدها المقررة، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة الموظفين وأسرهم.

بدء صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادات الجديدة

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 الاف جنيه.

صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

منح علاوة دورية بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 750 جنيه.

صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريا لنحو مليون معلم.

منح حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

زيادة إضافية شهريه 750 جنيه لنحو 640 ألفا من العاملين بالقطاع الطبي.

رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو صرف مرتبات شهر يوليو مرتبات شهر يوليو وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

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