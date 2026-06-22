رئيس نقل النواب يطالب بمراجعة دورية للمرتبات والمعاشات لمواجهة التضخم

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن الموازنة تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية، قائلا إنه يجب أن نستفيد من تلك المحن وتحويلها إلى منح.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية، تعطي انطباع يدعو للتفاؤل من خلال زيادة معدلات النمو وخفض التضخم.

وأكد أن قطاعات الاتصالات والزراعة والنقل والصناعة، تلعب دورا في جذب الاستثمارات، مطالبا بتوفير منح لصالح المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وشدد على أهمية دعم قطاعي الصحة والتعليم، مؤكدا أن زيادة المرتبات والمعاشات يتم التهامها بسبب عدم ضبط الأسواق.

وطالب وحيد قرقر، بضرورة مراجعة دورية للمرتبات والمعاشات في ظل زيادة معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار.

كما أشار إلي ضرورة وضع آلية لتلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا أن تقارير لجنة الخطة والموازنة وكذلك الجهاز المركزي للمحاسبات احتوت على ملاحظات متكررة على مدار السنوات السابقة دون أعارتها اهتماما من الحكومة الأمر الذى يستوجب ضرورة وضع آلية لتلافيها وتصويب المسار بما يحقق أهداف تلك الخطط والموازنات.