رئيس البرلمان: 75 نائبًا شاركوا في مناقشات الموازنة تحت قبة المجلس

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 شهدت تفاعلاً واسعًا من أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن 75 نائبًا من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية شاركوا في إبداء آرائهم وملاحظاتهم خلال الجلسات السابقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي انعقدت برئاسة المستشار هشام بدوي، لمواصلة مناقشة تقارير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروعات القوانين المالية المرتبطة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.

وأوضح رئيس المجلس أن المناقشات عكست حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.

وشهدت الجلسة استكمال مناقشة مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إلى جانب مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ذاته، فضلاً عن استعراض مشروعات موازنات الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة.

كما واصل المجلس نظر مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتأشيرات العامة المرفقة بها للعام المالي 2026/2027، والتي يبلغ عددها 65 مشروع قانون، بالإضافة إلى مشروع قانون ربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية الجديدة.

وتستمر الجلسة العامة في مناقشة التقارير المقدمة من اللجان المختصة حول مشروعات القوانين المالية المختلفة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها وفقًا للأحكام الدستورية واللائحية المنظمة لعمل المجلس، وبما يضمن إقرار الموازنة العامة وخطة التنمية قبل بدء العمل بالعام المالي الجديد.