آخر مرتب في الحكومة النهاردة.. تفاصيل صرف رواتب الموظفين بالدولة

تستكمل وزارة المالية على مدار اليوم الأحد 21-6-2026؛ صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يونيو 2026 ولمدة 3 أيام أخرى.

وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية فإن جميع الوحدات الحسابية على مستوي الجهات الحكومية المختلفة والمقدر عددها 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة؛ ستبدأ استكمال اجراءات صرف مرتبات شهر يونيو 2026 الجاري.

آخر مرتب اليوم

وتنتتهي وزارة المالية مع صرفها مرتبات شهر يونيو 2026 لكل العاملين بالدولة؛ من سداد آخر مستحقات هذا العام لكل الموظفين بالحكومة وذلك بعد انتهاء السنة المالية 2025/2026 الحالية.

تفاصيل صرف مرتبات شهر يونيو 2026

بحسب ما كشفته تقارير صادرة عن وزارة المالية باعتبارها جهة صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ للعاملين بالحكومة من خلال مخاطبة كافة الوحدات الحسابية على مستوى الجمهورية.

جهات صرف مرتبات شهر يونيو 2026

من المخطط أن يتم صرف مرتبات شهر يونيو 2026؛ على مستوى 58 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة .

تقوم وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع الجهاز المصرفي لتحويل المرتبات للموظفين بأكثر من 58 جهة حكومية من الوزارات والهيئات التابعة والمستقلة؛ عبر الحسابات البنكية لكل العاملين بالدولة على اختلاف درجاتهم الوظيفية دون تمييز.

زيادة المرتبات 2026

وفي هذا الصدد وجه أحمد كجوك، وزير المالية؛ قطاع الحسابات والمديريات المالية بمختلف الجهات الحكومية سواء الوزارات والهيئات المختلفة على مستوي الجمهورية بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

كم جهة ستصرف مرتب موظفيها عن شهر يونيو 2026؟

من واقع الأرقام الرسمية فإن أكثر من 58 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة ستصرف رواتب موظفيها عن شهر يونيو 2026.

مواعيد صرف مرتب يونيو 2026

بدأت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر يونيو على مدار 5 أيام تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري ثم استكمالها في الفترة من 21 حتى 24 يونيو 2026.

تفاصيل الصرف

وفقا للتعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر يونيو 2026

العاملون بقطاع الأعمال العام

العاملون الخاضعون للموازنة العامة

العاملون بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة والمستقلة

العاملون بالهيئات الخدمية

العاملون بوحدات الهيئات المحلية

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.

موعد الزيادات الجديدة للمرتبات

وتبدأ وزارة المالية اعتبارًا من أول يوليو المقبل في صرف زيادات المرتبات وتطبيق الحد الأدني للاجور بقيمة 8 آلاف جنيه شهريا مع العلاوات الدورية والاستثنائية لكل الموظفين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو القوانين والكوادر الخاصة بتكلفة تبلغ 100 مليار جنيه الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية المقبلة.