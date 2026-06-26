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بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بالزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 ومفاجأة العام المالي

مرتبات شهر يوليو 2026
مرتبات شهر يوليو 2026
خالد يوسف

مع دقات الساعات الأولى للعام المالي الجديد، ينتظر الملايين من موظفي الدولة "بشرة خير" طال انتظارها؛ فبين طيات شهر يوليو المقبل لا تأتي المرتبات كالعادة فحسب، بل تحمل معها نَسائم الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة، ومع قرب انطلاق قطار الصرف، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة الإعلان الرسمي عن المواعيد بدقة، لترتيب أوراقهم وضبط ميزانياتهم مع بداية "فصل مالي" جديد.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

بحسب جداول الصرف، من المقرر بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية اعتبارًا من يوم 23 يوليو، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية، مع إتاحة المرتبات عبر مختلف وسائل الدفع لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

وتصرف المرتبات من خلال عدة طرق مختلفة، ومتمثلة في: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، وذلك في إطار حرص وزارة المالية، على منع التزاحم على ماكينات الصرف الآلي.

وناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة، حيث يستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.

موعد صرف الزيادة الجديدة للمرتبات 2026

ووفقًا للوزارة، من المقرر تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، على أن تُصرف الزيادات الجديدة في المرتبات مع راتب شهر يوليو 2026.

الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الجديدة 2026

- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.

- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه.

الزيادة الجديدة مرتبات شهر يوليو 2026 بداية فصل مالي تحسين مستوى المعيشة موظفي الدولة

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