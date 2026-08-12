بهاء سالم: الساحل الشمالي وجهة سياحية واستثمارية طوال العام.. والصعيد والدلتا وجهات عقارية ناجحة

أشاد الدكتور بهاء سالم، رئيس مجلس إدارة مجموعة السالم ، بما نفذته الدولة من مشروعات وتطوير للبنية التحتية في الساحل الشمالي، مؤكدًا أن هذه الجهود أسهمت في تعزيز جاذبية المنطقة وتهيئتها لتصبح وجهة سياحية واستثمارية تعمل طوال العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.

جاء ذلك خلال تفقد أحدث مارينا بالساحل الشمالي، حيث أكد سالم أن حجم التطوير الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في القطاعات السياحية والعقارية والترفيهية، ويدعم توجه الدولة نحو تحويل الساحل الشمالي إلى أحد أهم المقاصد السياحية والاستثمارية في مصر.

وأشار إلى أن مناطق الدلتا والصعيد تشهد إقبالًا كبيرًا على الاستثمار العقاري، موضحًا أن مدينة بنها، في ظل عدم امتلاكها ظهيرًا صحراويًا، تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأراضي والعقارات، التي قد تصل في بعض المناطق إلى أضعاف أسعارها في التجمعات العمرانية الجديدة وهو ما يجعلها مناطق ناجحة جدا عقاريا.

وكشف سالم عن دراسة المجموعة إمكانية الاستحواذ على عدد من الفنادق العالمية خلال المرحلة القادمة، ضمن خطتها للتوسع في القطاع السياحي داخل مصر، إلى جانب بحث دخول مجال الصناديق العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن المجموعة تعمل في 6 دول، بينها الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وقطر، وتتوزع استثماراتها على 6 قطاعات رئيسية، تشمل المطاعم والسباحة والسيارات والاستشارات المالية والعقارات والقطاع الطبي، بإجمالي استثمارات يصل إلى نحو 15 مليار جنيه.