وظائف وزارة العمل 2026 .. أكثر من 200 فرصة برواتب تصل إلى 12500 جنيه

أعلنت وزارة العمل عن طرح أكثر من 200 فرصة عمل جديدة بإحدى كبرى السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة، في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتوفير فرص توظيف مناسبة للشباب، بما يسهم في تلبية احتياجات الباحثين عن عمل، ويتيح فرصًا متنوعة في عدد من التخصصات الفنية والمهنية، مع رواتب شهرية تبدأ من 8300 جنيه وتصل إلى 12500 جنيه، فضلًا عن عدد من البدلات والمزايا المالية الأخرى.

ويأتي الإعلان عن الوظائف الجديدة ضمن جهود وزارة العمل للتوسع في إتاحة فرص العمل بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يوفر وظائف تناسب المؤهلات المختلفة، ويمنح الباحثين عن عمل خيارات متعددة وفقًا لقدراتهم وخبراتهم.

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تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة

أوضحت وزارة العمل أن عدد الفرص المطروحة يتجاوز 200 وظيفة في مجموعة متنوعة من التخصصات، وذلك بإحدى كبرى السلاسل التجارية بمحافظة الجيزة، حيث تستهدف الوظائف توفير فرص عمل في عدد من المجالات التشغيلية والخدمية.

وأكدت الوزارة أن الوظائف تشمل عددًا من التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، مع توفير رواتب تنافسية ومزايا مالية إضافية، بما يسهم في جذب الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص الوظيفية.

التخصصات المطلوبة في الوظائف

تضم الوظائف المطروحة عددًا من التخصصات المختلفة التي تناسب شرائح متنوعة من المتقدمين، وتشمل وظائف مراقبي أمن، وعمال مخازن، وكاشير، وبائعي ممرات، وجزارين، وشيفات للمأكولات الساخنة والمخبوزات.

كما تشمل الوظائف المطلوبة مندوبي توصيل، وسائقي توصيل الطلبات، بالإضافة إلى عمال الخدمات المعاونة، بما يوفر فرص عمل في مجالات متعددة داخل السلسلة التجارية.

الرواتب والمزايا المالية

أشارت وزارة العمل إلى أن الرواتب الشهرية للوظائف المطروحة تبدأ من 8300 جنيه، وتصل إلى 12500 جنيه، وفقًا لطبيعة كل وظيفة ومتطلباتها.

وأضافت الوزارة أن العاملين سيحصلون أيضًا على بدلات ومزايا مالية أخرى، بما يعزز من قيمة الحوافز المقدمة لشاغلي الوظائف المختلفة.

المؤهلات المطلوبة للتقديم

أوضحت الوزارة أن التقديم متاح أمام الحاصلين على مؤهل متوسط، وكذلك الحاصلين على الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى الحاصلين على شهادة محو الأمية، وذلك وفقًا لطبيعة كل وظيفة والشروط الخاصة بها.

ويهدف هذا التنوع في المؤهلات المطلوبة إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الباحثين عن العمل، بما يتناسب مع احتياجات الوظائف المطروحة ومتطلبات سوق العمل.

مكان العمل ومقر التقديم

ذكرت وزارة العمل أن مقر العمل يقع بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وتحديدًا في 22 شارع المساحة، حيث يتم شغل الوظائف المعلنة داخل إحدى كبرى السلاسل التجارية.

ويتيح هذا الموقع للراغبين في العمل التعرف على مقر الوظائف المعلن عنه، والاستعداد لاستكمال إجراءات التقديم والمقابلات الشخصية.

كيفية التقديم على الوظائف

دعت وزارة العمل جميع الراغبين في التقدم للوظائف الجديدة إلى التواصل عبر الرقم 01050493618، وذلك للاستفسار عن تفاصيل الوظائف المتاحة، والتعرف إلى مواعيد إجراء المقابلات الشخصية، والإجراءات المطلوبة لاستكمال عملية التقديم.

وأكدت الوزارة أن التواصل عبر الرقم المعلن يتيح للمتقدمين الحصول على جميع المعلومات الخاصة بكل وظيفة، بما يشمل الشروط المطلوبة وآليات الالتحاق بالعمل، وهو ما يساعد الباحثين عن فرص عمل على اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم.

وتواصل وزارة العمل طرح فرص توظيف جديدة في مختلف المحافظات بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم سوق العمل، وتوفير فرص عمل متنوعة للشباب، مع مراعاة اختلاف المؤهلات والتخصصات، وإتاحة مزايا مالية ورواتب تنافسية تتناسب مع طبيعة كل وظيفة.