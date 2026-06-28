وظائف خالية بـ رواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها مجموعة من الشركات، عبر بوابة «فرصنا» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لخريجي كليات الهندسة في تخصصات متنوعة، برواتب شهرية تصل إلى 20 ألف جنيه، مع إمكانية التقديم إلكترونيا من خلال موقع «فرصنا» لمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف.

فرص العمل الخالية

مهندس ميكانيكا قوى

طرحت إحدى الشركات الكائنة بمنطقة الزاوية الحمراء في القاهرة فرصة عمل لشغل وظيفة مهندس ميكانيكا قوى، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة – تخصص القوى الميكانيكية، مع خبرة عملية تتراوح بين 5 و10 سنوات، إلى جانب إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

وحددت الشركة الفئة العمرية المطلوبة بين 30 و45 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 9 آلاف و15 ألف جنيه، بالإضافة إلى حوافز شهرية تتراوح بين 3 و5 آلاف جنيه، مع احتساب ساعات العمل الإضافية، وتوفير التأمينات الاجتماعية.

مهندس إنشائي

كما أعلنت الشركة عن حاجتها إلى مهندس إنشائي من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة المدنية، بخبرة تتراوح بين 10 و15 عاما، مع إجادة اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي.

وتشترط الشركة أن يتراوح عمر المتقدم بين 35 و50 عاما، ويبدأ الراتب الأساسي من 12 ألفا ويصل إلى 20 ألف جنيه، فضلا عن حوافز إضافية تتراوح بين 3 و6 آلاف جنيه، مع توفير التأمينات الاجتماعية، وذلك للعمل بدوام كامل.

فرص العمل الخالية

وتشمل أبرز المهام الوظيفية:

حصر أعمال الخرسانات والمباني والتشطيبات.

إجادة استخدام البرامج الهندسية، مثل SAP وETABS وColumn، وإعداد النوتة الحسابية والجداول الزمنية للمشروعات باستخدام Primavera أو Microsoft Project.

إعداد المقايسات وحصر الكميات والخامات.

مراجعة اللوحات الإنشائية والمعمارية.

تنفيذ التعديلات المعمارية البسيطة عند الحاجة.

مراجعة الفروقات بين لوحات التراخيص ولوحات التنفيذ.

إعداد المقايسات النهائية للمشروعات متضمنة البنود والأسعار.

فرص العمل الخالية

مهندس معماري

وفي السياق ذاته، أعلنت الشركة عن توفر وظيفة مهندس معماري – تصميم مشروعات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة المعمارية، مع خبرة تتراوح بين 7 و10 سنوات، وإجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي.

وحددت الشركة الفئة العمرية المطلوبة بين 25 و40 عاما، فيما يتراوح الراتب الأساسي بين 8 آلاف و40 ألف جنيه، مع حوافز إضافية تتراوح بين ألفي و4 آلاف جنيه.

كما توفر الشركة مزايا تشمل احتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية، وذلك للعمل بدوام كامل.