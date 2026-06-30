شروط وظائف وزارة التنمية المحلية 2026.. رابط التقديم الرسمي

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن فتح باب التقديم لشغل عدد 21 وظيفة بنظام التعاقد الوظيفي بديوان عام الوزارة ، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2018، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي إطار جهود الدولة لدعم الجهاز الإداري بكوادر مؤهلة ورفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة.

الوظائف المطلوبة



وأوضحت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن الإعلان يتضمن التعاقد لشغل عدد (3) وظائف باحث قانوني، وعدد (4) وظائف أخصائي تخطيط عمراني، وعدد (8) وظائف أخصائي حاسبات آلية، وعدد (6) وظائف مهندس، وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

ويمكن للراغبين على التقديم في إعلان التعاقد، خلال الفترة من 15 حتى 29 يوليو 2026، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية الإلكتروني من هنـــــــــا

شروط وظائف التنمية المحلية

أوضحت الوزارة أن التقديم للوظيفة يشترط أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، وحسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، بالاضافة الي ألا يزيد سن المتقدم على (35) عامًا في تاريخ نشر الإعلان.

شرط اجتياز الامتحانات والكشف الطبي

ويتعين علي المتقدم للوظيفة المستوفي للشروط اجتياز الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن ، والتدريبات المقررة، الي جانب الكشف الطبي وتحليل المخدرات للمرشحين ممن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة، على أن يتم استيفاء جميع المستندات المطلوبة في المواعيد المحددة، مع سداد رسوم أداء الامتحان وقدرها 350 جنيهًا من خلال وسائل السداد الإلكترونية المعتمدة.

وأكد الجهاز أنه سيتم مراجعة أصول المستندات الخاصة بالمتقدمين قبل دخولهم الامتحان، ولن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتأكد من استيفاء جميع الشروط.



الشهادات العلمية المطلوبة

يشترط علي المتقدم لوظيفة باحث قانوني الحصول على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جدا فأعلى

وبالنسبة لوظيفة أخصائي تخطيط عمراني الحصول على بكالوريوس تخطيط عمراني أو بكالوريوس هندسة أو ما يعادلها تخصص (تخطيط عمراني/عمارة) بتقدير عام جيد فأعلى

وبالنسبة لوظيفة أخصائي حاسبات آلية الحصول على مؤهل عالي في مجال الحاسبات الآلية لا يقل عن جيد

ويشترط لوظيفة مهندس الحصول على بكالوريوس الهندسة تخصص (ميكانيكا – مدني – عمارة) بتقدير لايقل عن جيد.





رابط التقديم على وظائف وزارة التنمية المحلية



وأكدت الوزارة أن التقديم يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي من خلال بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 يوليو وحتى 29 يوليو 2026، عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg

مع الالتزام بكافة الشروط والمستندات المطلوبة والمعلنة عبر البوابة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف التنمية المحلية

ويتطلب من المتقدمين عدد من المستندات المطلوبة، وتصويرها باستخدام الماسح الضوئي «Scanner» بصيغة PDF لرفعها عبر بوابة الوظائف الحكومية، والتي تأتي كالآتي:

- صورة شخصية حديثة مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- تصوير وجهين بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل شهادة التخرج الصادرة من الجامعة.

- أصل الشهادة في حال الحصول على ماجستير أو دكتوراه.

- أصل شهادة أداء الخدمة أو الإعفاء منها للذكور.

- أصل شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث.

- إيصال سداد الرسوم المقررة للمسابقة في أحد البنوك الحكومية المعتمدة لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- صحيفة الحالة الجنائية «الفيش» حديثة وسارية، وتكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لـ وزارة التنمية المحلية.

- كارنيه نقابة المهندسين «خاص بالمتقدمين لوظائف الهندسة والتخطيط العمراني» ويشترط أن يكون سارياً.