التنظيم والإدارة يفتح باب التقدم للتعاقد في وظائف بوزارة التنمية المحلية والبيئة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقدم في مسابقة شغل عدد من الوظائف بوزارة التنمية المحلية والبيئة، بنظام التعاقد، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2018، من خلال بوابة الوظائف الحكومية.



وأوضح الجهاز أن المسابقة تشمل الإعلان عن شغل عدد (3) وظائف باحث قانوني، وعدد (4) وظائف أخصائي تخطيط عمراني، وعدد (8) وظائف أخصائي حاسبات آلية، وعدد (6) وظيفة مهندس.

كما أشار الجهاز إلى أن التقديم في إعلان التعاقد يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 حتى 29 يوليو 2026، عبر الرابط:

https://jobs.caoa.gov.eg



وذلك وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

وأكد الجهاز أنه سيتم مراجعة أصول المستندات الخاصة بالمتقدمين قبل دخولهم الامتحان، ولن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد الانتهاء من أعمال المراجعة والتأكد من استيفاء جميع الشروط.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.