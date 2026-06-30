محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية

ترأست حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية بمراكز المحافظة، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

حيث شملت الاختبارات عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين استوفوا الشروط القانونية والبالغ عددهم (٤٦) متقدم، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة (٢٠١٦) ولائحته التنفيذية.

وأكّدت المحافظ أن اللجنة وضعت معايير تضمن الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، وتقييم كفاءة الأداء وفقًا لمؤشرات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقدرة على تطوير منظومة العمل؛ بما يضمن تمكين وتصعيد العناصر القيادية المؤهلة ميدانيًا وإداريًا.