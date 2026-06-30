قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجب إيقاف القرآن عند النوم؟.. أمين الإفتاء يجيب
قرب الـ 49.. انخفاض سعر صرف الدولار ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
"ما لحقتش أتهنى بيها"| عريس جديد يفاجأ بسرقة منزله بعد غياب يومين.. اختفاء ذهب وأموال ومقتنيات ثمينة
خسائر فادحة للدعم السريع.. الجيش السوداني يكشف عن انتصارات ميدانية في 5 محاور
خبر صادم.. مرسيدس تطلب من الموظفين العمل بالمجان
أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو
كتمة الصيف.. لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة في النشرات الجوية؟
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الدور الثانى 2025 - 2026
هليكوبتر تحسم المشهد.. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
هليكوبتر تحسم المشهد .. درع الدوري التنزاني يحلّق بين ملعبي يانج أفريكانز وسيمبا على طريقة الزمالك
وزير البترول يبحث مع رئيس دانة غاز الإماراتية خطط زيادة الإنتاج من حقول الدلتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

موعد صرف مرتب شهر يوليو بالزيادة الجديدة

مرتبات
مرتبات
محمد غالي

يبحث عدد كبير من الموظفين عن تفاصيل زيادة المرتبات لشهر يوليو 2026، والتي أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور.

صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادة 

وذلك في إطار تنفيذ حزمة تحسين الدخول التي أقرتها الحكومة مع بداية العام المالي الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين ورفع مستوى دخولهم.

مرتبات

ويستفيد من صرف المرتبات بالزيادات الجديدة نحو 5.5 مليون موظف يعملون بمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، حيث أكدت الوزارة أن صرف الرواتب سيتم وفق المواعيد المعلنة، مع إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي طوال اليوم، بما يتيح للعاملين صرف مرتباتهم في الوقت المناسب دون الحاجة إلى التزاحم.

ودعت وزارة المالية جميع العاملين بالجهات الحكومية إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة للسحب اعتبارا من اليوم المحدد للصرف، الأمر الذي يمنح الموظفين مرونة في اختيار الوقت المناسب للحصول على مستحقاتهم.

مرتبات

وتبدأ الزيادات الجديدة في الأجور اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد، في إطار خطة الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وتواصل وزارة المالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام صرف المرتبات والمستحقات المالية، مع تنفيذ حزمة تحسين الأجور في مواعيدها المقررة، بما ينعكس إيجابا على مستوى معيشة العاملين وأسرهم.

مرتبات

تفاصيل الزيادات الجديدة في مرتبات يوليو 2026

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريا.
صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
منح علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بقيمة تصل إلى 750 جنيه شهريا.
صرف حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهريا لنحو مليون معلم.
منح حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.
زيادة شهرية إضافية بقيمة 750 جنيه لنحو 640 ألفا من العاملين بالقطاع الطبي.
رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

وتأتي هذه الزيادات ضمن خطة الحكومة لتحسين أجور العاملين بالدولة، ورفع مستوى دخولهم بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة المالية تنفيذ إجراءات صرف المرتبات بانتظام، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية بسهولة وفي المواعيد المقررة.

مرتبات صرف المرتبات موعد صرف المرتبات صرف المرتبات بالزيادة الجديدة صرف مرتبات يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

أرشيفية

بلاغ اختطاف طائرة ركاب.. حالة استنفار في سلاح الجو الإسرائيلي وأزمة خطيرة بسبب رحلة وارسو

وزير العمل خلال زيارته أحد المصابين

وزير العمل يزور مصابي حادث مشروع القطار السريع ويوجه بتقديم كافة أوجه الرعاية

هل يتغير سعر رغيف الخبز؟ التموين تحسم الجدل وتؤجل تطبيق "الخصم المباشر"

بعد تحركات التموين الأخيرة.. مفاجأة بشأن رغيف العيش المدعم

أعلى عائد وأفضل شهادة ادخار متاحة اليوم في البنوك

البنوك تتنافس على طرح أعلى عائد لشهادات الادخار في 30 يونيو .. تعرف على أفضل الشهادات

اعراض السرطان في الجسم

أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو بعد الهبوط

خبز التموين

سعر رغيف الخبز أول يوليو 2026 رسميا .. التموين تحسم الجدل

ترشيحاتنا

أم كلثوم

أزمة منشورات أم كلثوم.. من الجدل على مواقع التواصل إلى تحقيقات وبلاغات قضائية

أنجلينا جولي

أنجلينا جولي تكشف لأول مرة موقفها من الحب بعد براد بيت: لقد كسرتني الحياة

آية عبد الله

آية عبد الله تطرح كليب "مليش غيرك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة .. فيديو

بالصور

علاج رائحة الفم الكريهة الناتجة عن التهاب الجيوب الأنفية

طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية
طرق علاج رائحة الفم الكريهة بسبب التهاب الجيوب الأنفية

احذر.. الإفراط في تناول هذا الطعام يزيد التهاب الأمعاء

اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب
اللحوم الحمراء قد تزيد الالتهاب

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة.. وصفة صحية غنية بالألياف والبروتين

طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة
طريقة عمل برجر الحبة الكاملة

رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

واقي الشمس
واقي الشمس
واقي الشمس

فيديو

الشهيد عميد أح أحمد الجعفري

أسد جبل الحلال| قصة استشهاد العميد أحمد الجعفري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شروخٌ في مِرآة الطفولة

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: وكأنه موت ديجيتال

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب : الاحتفاء بـ 13 عاما على ثورة 30 يونيو المجيدة

المزيد