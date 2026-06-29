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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين

زيادة الأجور 2026: موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
زيادة الأجور 2026: موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
عبد الفتاح تركي

اهتمام كبير يوليه ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لـ موعد صرف رواتب شهر يوليو 2026، بوصفه أول شهر يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، فضلا عن رفع الحد الأدنى للرواتب.

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 24 يوليو، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

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تفاصيل زيادات الأجور والعلاوات الجديدة

تشمل الحزمة المالية الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

مزايا إضافية للمعلمين والإداريين والعاملين بالقطاع الطبي

تضمنت القرارات الجديدة منح نحو مليون معلم حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى صرف حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

طرق صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وتطبيقات الدفع الرقمي.

هل تطبق الزيادة الجديدة؟

من المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة على المرتبات بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

زيادة المرتبات2026

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه، ويحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.

زيادة الأجور 2026 موعد صرف مرتبات يوليو 2026 الحد الأدنى للأجور 8000 جنيه علاوة الدورية 12 2026 علاوة غير الخاضعين للخدمة المدنية 15 حافز التميز للإداريين 2000 جنيه حافز التدريس للمعلمين 1000 جنيه صرف الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي بطاقة ميزة لصرف المرتبات جدول الرواتب الجديد يوليو 2026 موازنة 2026 2027 زيادة مرتبات الموظفين الحكوميين وزارة المالية صرف الرواتب المرتبات عبر المحافظ الإلكترونية تطبيقات الدفع الرقمي لصرف الرواتب

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