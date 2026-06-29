زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين

اهتمام كبير يوليه ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة لـ موعد صرف رواتب شهر يوليو 2026، بوصفه أول شهر يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، فضلا عن رفع الحد الأدنى للرواتب.

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من 24 يوليو، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية من خلال ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.

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تفاصيل زيادات الأجور والعلاوات الجديدة

تشمل الحزمة المالية الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وعلاوة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بالقانون.

مزايا إضافية للمعلمين والإداريين والعاملين بالقطاع الطبي

تضمنت القرارات الجديدة منح نحو مليون معلم حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا، بالإضافة إلى صرف حافز تميز للإداريين العاملين بالمدارس بقيمة 2000 جنيه.

طرق صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات ميزة، وتطبيقات الدفع الرقمي.

هل تطبق الزيادة الجديدة؟

من المقرر أن تطبق الزيادة الجديدة على المرتبات بقيمة 1000 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادة

يحصل موظفو الدرجة الممتازة على 14 ألف و900 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها على 12 ألف و900 جنيه، ويحصل موظفو درجة مدير عام أو ما يُعادلها على 11 ألف و400 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الأولى أو ما يُعادلها على 10 آلاف و800 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الثانية أو ما يُعادلها على 9 آلاف و500 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الثالثة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الرابعة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و300 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة الخامسة أو ما يُعادلها على 9 آلاف و100 جنيه، ويحصل موظفو الدرجة السادسة أو ما يُعادلها على 8 آلاف و100 جنيه.