موعد صرف مرتبات يوليو 2026 .. تفاصيل الزيادة الجديدة والحد الأدنى

يترقب ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور التي أعلنتها الحكومة، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة.

وشهدت محركات البحث خلال الساعات الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يوليو 2026، إلى جانب قيمة الزيادة الجديدة والحد الأدنى للأجور بعد تطبيقها، وكذلك أماكن صرف المرتبات المعتمدة، وذلك استعدادًا لبدء صرف المستحقات المالية خلال الشهر المقبل.

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موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية اعتبارًا من يوم 24 يوليو، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام، بما يتيح للعاملين الحصول على مستحقاتهم وفق الجدول الزمني المحدد.

ويأتي تنظيم مواعيد الصرف على عدة أيام بهدف تسهيل حصول الموظفين على مرتباتهم، والحد من التكدس في منافذ الصرف المختلفة، بما يضمن انسيابية عملية صرف المستحقات المالية.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2026

أتاحت وزارة المالية عدة وسائل لصرف مرتبات شهر يوليو 2026، بما يمنح العاملين مرونة في اختيار وسيلة الصرف المناسبة لهم.

وتشمل أماكن صرف المرتبات فروع البنوك الحكومية والخاصة، وفروع البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات المرتبات الحكومية، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة التي تقدم خدمة السحب النقدي.

وتهدف هذه المنظومة إلى توزيع عمليات الصرف على عدد كبير من المنافذ، بما يسهم في تقليل الزحام، وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية.

تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيجري تطبيقها رسميًا اعتبارًا من يوم 1 يوليو 2026، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027.

وتأتي هذه الزيادة ضمن الإجراءات المعلنة لتحسين مستويات الأجور، حيث يبدأ تطبيقها مع بداية شهر يوليو، لتنعكس على المرتبات المقررة للعاملين وفق الدرجات الوظيفية المختلفة.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، يصبح الحد الأدنى للمرتبات وفق الدرجات الوظيفية على النحو الآتي.

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 14 ألف و900 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 12 ألف و900 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف و400 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 9 آلاف و100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 8 آلاف و100 جنيه.

الفئات المستفيدة من صرف مرتبات يوليو 2026

يشمل صرف مرتبات شهر يوليو 2026 العاملين في جميع الوزارات والهيئات الحكومية، وفق المواعيد التي حددتها وزارة المالية، مع إتاحة صرف المستحقات من خلال المنافذ الرسمية المعتمدة، بما يضمن سهولة الحصول على المرتبات خلال فترة الصرف المحددة.

كما تُصرف مرتبات شهر يوليو للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص عبر وسائل الصرف المتاحة، والتي تشمل البنوك، والبريد المصري، وماكينات الصراف الآلي، وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، بما يوفر خيارات متعددة للعاملين في مختلف المحافظات.

استعدادات صرف المرتبات خلال يوليو

تحرص وزارة المالية على تنظيم عملية صرف المرتبات بصورة تضمن الحد من التكدس أمام منافذ الصرف، وذلك من خلال توزيع عمليات الصرف على عدة أيام، وإتاحة استخدام وسائل متنوعة للحصول على المستحقات المالية.

ويأتي بدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالتزامن مع صرف مرتبات يوليو 2026، ليكون الشهر الأول الذي تُطبق فيه الزيادة الجديدة رسميًا، وفق ما أعلنته الحكومة مع انطلاق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026 - 2027.