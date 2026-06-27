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تطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا .. موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

مرتبات يوليو
مرتبات يوليو
خالد يوسف

يترقب ملايين الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، والذي يشهد تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى للرواتب بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي 2026/2027.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات يوليو 2026 للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارا من يوم 24 يوليو 2026، وفق الجدول الزمني المعتمد، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية دون تكدس.


وناشدت وزارة المالية العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة، حيث يستفيد من عملية الصرف نحو 5.5 مليون موظف بمختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية.


طرق صرف مرتبات يوليو 2026

وفرت وزارة المالية عدة وسائل لصرف المرتبات لتسهيل الإجراءات، وتشمل:

- ماكينات الصراف الآلي

- فروع البنوك

- المحافظ الإلكترونية

- بطاقات ميزة

- تطبيقات الدفع الرقمي

زيادة المرتبات في يوليو 2026

بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027، تبدأ الحكومة تطبيق حزمة زيادات جديدة في الأجور، تتضمن رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 8000 جنيه شهريا، إلى جانب علاوات وحوافز إضافية لمختلف الفئات.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة

تشمل الزيادات الجديدة تعديلات ملحوظة على رواتب الدرجات الوظيفية المختلفة، أبرزها:

- الدرجة الممتازة: 14 ألفًا و900 جنيه.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12 ألفًا و900 جنيه.

- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 11 ألفًا و400 جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10 آلاف و800 جنيه.

- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 9 آلاف و500 جنيه.
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 9 آلاف و300 جنيه.

- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 9 آلاف و100 جنيه.

- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 8 آلاف و100 جنيه

الفئات المستفيدة من الزيادات

تشمل الزيادات جميع العاملين بالدولة، ومن بينهم:«موظفو الجهاز الإداري، المعلمون، العاملون بالقطاع الطبي، العاملون الخاضعون وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية»، وتقرر صرف حافز إضافي شهري يصل إلى 750 جنيه، إلى جانب زيادات خاصة للمعلمين والأطقم الطبية.

الحد الأدنى للأجور صرف مرتبات يوليو 2026 الفئات المستفيدة من الزيادات زيادة المرتبات في يوليو

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