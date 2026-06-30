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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب الان
سعر الذهب الان
محمد غالي

 أسعار الذهب الان في مصر تشهد اهتماما متزايدا من المواطنين والمستثمرين، باعتبارها من أبرز المؤشرات الاقتصادية وأحد أهم وسائل الادخار والتحوط، خاصة في ظل التقلبات التي تسيطر على الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الحالية.

سعر الذهب الان

سعر الذهب الان

ويحرص المتعاملون في سوق الصاغة على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لرصد التغيرات التي تطرأ على المعدن النفيس، واختيار التوقيت المناسب للبيع أو الشراء، بما يحقق أفضل عائد ممكن س

واء بغرض الاستثمار أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار    سعر البيع    سعر الشراء
عيار 24    6,525 جنيه    6,470 جنيه
عيار 21
5,710 جنيه    5,660 جنيه
عيار 18    4,895 جنيه    4,850 جنيه
عيار 14    3,805 جنيه    3,775 جنيه
الجنيه الذهب    45,680 جنيه    45,280 جنيه
الأونصة بالجنيه    202,975 جنيه    201,195 جنيه

 

سعر الذهب الان

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية، أبرزها مستويات العرض والطلب، والسياسات النقدية التي تتبناها البنوك المركزية، وأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، فضلا عن التطورات الاقتصادية التي تنعكس بصورة مباشرة على الأسواق المالية.

ويحافظ الذهب على مكانته كملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إذ يزداد الإقبال عليه مع ارتفاع معدلات التضخم أو تراجع أسعار الفائدة، بينما قد تتراجع جاذبيته نسبيا مع قوة الدولار الأمريكي أو ارتفاع العوائد على الأدوات الاستثمارية. 

سعر الذهب الان

الذهب يواصل تعزيز مكانته الاستثمارية

ورغم التذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمي
ة، يواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، بفضل قدرته على الحفاظ على قيمة المدخرات ومواجهة تقلبات الأسواق.

ومع استمرار حالة الترقب التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي، يظل المعدن الأصفر في صدارة اهتمامات المستثمرين والأفراد، وسط توقعات باستمرار تأثر أسعاره بقرارات السياسة النقدية العالمية والتطورات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وتظل المتابعة اليومية لأسعار الذهب عاملا مهما للراغبين في الشراء أو الاستثمار، لما تمثله من مؤشر رئيسي لاتجاهات الأسواق، وفرصة لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر ملاءمة وفقا لحركة الأسعار.

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