بعد إعلان الفنانة هبة مجدي.. نصائح للوقاية من مرض السرطان

أثار إعلان الفنانة هبة مجدي تعرضها لوعكة صحية وخضوعها لرحلة علاج شاقة، بالتزامن مع تداول أنباء عن إصابتها بمرض السرطان، حالة واسعة من التعاطف بين جمهورها ومحبيها، كما أعاد تسليط الضوء على أهمية التوعية بهذا المرض، الذي يعد من أكثر الأمراض انتشارا عالميا، في ظل تأكيد الأطباء أن التشخيص المبكر يمثل العامل الأهم في زيادة فرص العلاج والشفاء.

الفنانة هبة مجدي

رسالة هبة مجدي تعيد الاهتمام بأعراض السرطان

ورغم أن الفنانة هبة مجدي لم تكشف رسميا عن طبيعة المرض أو نوع السرطان الذي تتلقى العلاج منه، فإن رسالتها المؤثرة دفعت كثيرين إلى التساؤل حول الأعراض الأولى للمرض، خاصة أن العديد من أنواع السرطان تبدأ بعلامات بسيطة وغير واضحة، قد يفسرها البعض على أنها إرهاق أو مشكلات صحية عابرة.

لماذا يعد التشخيص المبكر ضروريا؟

يؤكد الأطباء أن فرص علاج السرطان ترتفع بشكل كبير عند اكتشافه في مراحله الأولى، قبل انتقاله إلى أعضاء أخرى في الجسم، لذلك فإن تجاهل الأعراض المستمرة أو تأجيل استشارة الطبيب قد يؤدي إلى تأخر التشخيص، وهو ما قد ينعكس على فعالية العلاج وخياراته.

الفنانة هبة مجدي

علامات قد تستدعي استشارة الطبيب

التدخين واستخدام منتجات التبغ.

السمنة وزيادة الوزن.

قلة النشاط البدني.

اتباع نظام غذائي غير متوازن.

التعرض المفرط لأشعة الشمس دون وسائل حماية.

وجود تاريخ عائلي للإصابة ببعض أنواع السرطان.

التقدم في العمر.

التعرض لبعض المواد الكيميائية أو الإشعاعات الضارة.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة نشاط بدني.

الشعور بإجهاد وإرهاق مستمر لا يتحسن بالراحة.

ظهور كتلة أو تورم في أي منطقة من الجسم.

حدوث نزيف غير مبرر أو متكرر.

تغير لون أو حجم الشامات أو ظهور بقع جلدية جديدة.

سعال مزمن أو بحة في الصوت تستمر لأكثر من ثلاثة أسابيع.

صعوبة في البلع أو عسر هضم متكرر ومستمر.

تغيرات مستمرة في عادات التبول أو التبرز.

آلام متواصلة دون سبب طبي واضح.

تعرق ليلي غزير أو ارتفاع متكرر في درجة الحرارة دون وجود عدوى معروفة.

الفنانة هبة مجدي

كيف يمكن تقليل خطر الإصابة؟

وينصح الأطباء باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي تسهم في خفض احتمالات الإصابة بالسرطان، وتشمل:



ممارسة النشاط البدني لمدة لا تقل عن 150 دقيقة أسبوعيا.

استخدام واقي الشمس عند التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.

الحصول على التطعيمات الموصى بها، مثل لقاح فيروس الورم الحليمي البشري ولقاح التهاب الكبد «ب» وفق توصيات الطبيب.

الإقلاع عن التدخين بجميع أشكاله.

الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة.

تقليل استهلاك اللحوم المصنعة والأطعمة فائقة التصنيع.

الحفاظ على وزن صحي.

الالتزام بإجراء الفحوصات الدورية وبرامج الكشف المبكر، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وفقا للعمر أو التاريخ المرضي والعائلي.