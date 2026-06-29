هبة مجدي عانت من مرض خطير.. إليك طرق الوقاية منه

أثار خبر مرض الفنانة هبة مجدي حالة كبيرة من الحزن بين متابعيها.

أعلنت الفنانة هبة مجدى مؤخرا أنها خاضت رحلة صعبة مع مرض السرطان الذي يعد من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان.

ونكشف لكم طرق الوقاية من السرطان وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

أقلِع عن التدخين

إذا كنت تُدخِّن، فأقلِع عن التدخين أما إذا لم تكن تدخن، فلا تُقدِم علي تلك العادة من الأساس و يرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان، وليس فقط سرطان الرئة وسيقلل الإقلاع عن التدخين الآن من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.

تجنَّب التعرض المفرط للشمس

يمكن أن تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد ويمكنك تقليل مدة تعرضك لأشعة الشمس بالبقاء في الظل أو ارتداء ملابس واقية أو وضع مستحضر واقٍ من الشمس على جسمك.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

اختر الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهن وقلل من تناول اللحوم المصنعة.

مارس الرياضة معظم أيام الأسبوع

ترتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان و حاول تخصيص 30 دقيقة على الأقل لممارسة التمرينات الرياضية معظم أيام الأسبوع وإذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام، فابدأ ببطء حتى تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر.

حافظ على وزن صحي

قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان

احرص على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال الجمع بين الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

حدد مواعيد فحوصات السرطان وتحدث إلى طبيبك حول أنواع فحوصات السرطان الأفضل لك بناءً على عوامل الخطر لديك.

اسأل طبيبك عن التطعيمات

تزيد بعض الفيروسات من خطر الإصابة بالسرطان وقد تساعد التطعيمات على الوقاية من هذه الفيروسات، بما في ذلك التهاب الكبد B الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد، وفيروس الورم الحليمي البشري الذي يزيد من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم وأنواع السرطان الأخرى.