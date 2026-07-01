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وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

وزارة العمل تعلن عن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم

وزارة العمل تعلن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
وزارة العمل تعلن 3068 وظيفة جديدة في 12 محافظة.. رابط التقديم
عبد الفتاح تركي

وظائف وزارة العمل .. أعلنت وزارة العمل توفير 3068 فرصة عمل جديدة للشباب في عدد من شركات القطاع الخاص، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة بمختلف المحافظات، مع استمرار استقبال طلبات التقديم طوال شهر يوليو 2026.

ويزداد اهتمام الباحثين عن فرص العمل بالبحث عن أحدث الوظائف التي تعلنها وزارة العمل، خاصة مع تنوع التخصصات والمهن المطروحة، وإتاحة فرص عمل في عدد من المحافظات، إلى جانب توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، فضلًا عن تخصيص عدد من الوظائف لذوي الهمم، بما يعزز فرص اندماجهم في سوق العمل.

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تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة

كشف وزير العمل حسن رداد، الأربعاء، عن توفير 3068 فرصة عمل جديدة داخل 72 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تواصل تنفيذ جهودها الرامية إلى دعم التشغيل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الهادفة إلى توفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يمثل شريكًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل.

ودعا الوزير الشباب إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة، والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز فرص الحصول على وظائف مستقرة داخل القطاع الخاص.

وزارة العمل تواصل برامج التدريب المهني

أوضح حسن رداد أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية داخل المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم المحاور التي تعتمد عليها الوزارة لرفع معدلات التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وزارة العمل تعلن عن وظائف

كما شدد الوزير على استمرار المتابعة الميدانية للوظائف التي يتم الإعلان عنها، للتأكد من جديتها، ومتابعة التزام الشركات بحقوق العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للمتقدمين.

التخصصات والمحافظات المتاحة في وظائف وزارة العمل

أوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تضم فرص عمل في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم اقتصاديًا وتمكينهم داخل سوق العمل.

وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، والجيزة، والمنوفية، ودمياط، والغربية، وبني سويف، والسويس، وجنوب سيناء، والمنيا، والوادي الجديد، والشرقية، والبحيرة.

كما تشمل الوظائف المطروحة عددًا كبيرًا من التخصصات، من بينها التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إضافة إلى عدد من المهن الفنية والخدمية التي تلبي احتياجات الشركات المشاركة في النشرة.

رابط التقديم على وظائف وزارة العمل

أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف المعلنة متاح بعدة وسائل، حيث يمكن للراغبين في الالتحاق بالوظائف التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر، أو إلى مديريات العمل في المحافظات، كما يمكن التواصل مباشرة مع الشركات المعلنة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وزارة العمل

وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصورة منتظمة كل أسبوع تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، بهدف توسيع التعاون مع شركات القطاع الخاص في مختلف المحافظات، وزيادة فرص التشغيل المتاحة أمام الشباب.

وأضافت أن إعداد النشرة تتولاه منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة ومديريات العمل والقطاع الخاص، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية.

وزارة العمل

كيفية الاطلاع على تفاصيل الوظائف

أشارت وزارة العمل إلى أن الراغبين في معرفة تفاصيل الوظائف المعلنة، وشروط التقديم، والتخصصات المطلوبة، يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة والاطلاع على نشرة التوظيف الأسبوعية، التي تتضمن جميع البيانات الخاصة بالوظائف، وأماكن العمل، ووسائل التواصل مع الشركات، وآليات التقديم المتاحة خلال شهر يوليو 2026.

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