ريفيان تتحدى تسلا بنظام قيادة من نقطة إلى نقطة يصل هذا العام

كشفت شركة “ريفيان” عن خارطة الطريق الجديدة لبرنامج القيادة الذاتية المطور "Autonomy+"، مؤكدة بدء الطرح التجريبي لنظام القيادة المساعدة من نقطة إلى نقطة (Point-to-Point) في أواخر عام 2026، على أن يكتمل التوسع الشامل لجميع الملاك خلال عام 2027.

وتأتي هذه الخطوة لتمنح ملاك سيارات ريفيان تجربة قيادة متكاملة تشبه نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) من تسلا.

آلية عمل النظام وخارطة الطريق

يتيح النظام الجديد للسائق إدخال وجهة الوصول المحددة عبر شاشة الملاحة، لتتولى المركبة توجيه الحركة والانعطافات واجتياز التقاطعات والمقاطع السريعة داخل المدن وخارجها على نحو متواصل.

ويشترط النظام مراقبة السائق المستمرة للطريق والتدخل عند الحاجة، حيث يعتمد على نموذج الذكاء الاصطناعي (Large Driving Model) المترابط مع أسطول سيارات ريفيان، والذي يطور أداءه تلقائيًا عبر تحديثات البرمجيات الهوائية (OTA) مع كل ميل تقطعه السيارات الميدانية.

الموديلات المدعومة ومراحل التحديث

يجري إطلاق النظام تدريجيًا ليتوفر أولًا لملاك الجيل 2 من طرازي R1 وR2 المزودة بحزمة Autonomy+، بعد أن قدمت الشركة سابقًا نظام القيادة بدون أيدي (Universal Hands-Free) المتاح على مسافة 3.5 مليون ميل من الطرق المحددة في الولايات المتحدة وكندا.

وكان رئيس الشركة التنفيذي آر جي سكارنج (RJ Scaringe) قد ألمح سابقًا إلى الانتقال نحو خيارات قيادة دون الحاجة للتركيز البصري، لتضع الشركة جدولًا زمنيًا حقيقيًا يحدد المواعيد الميدانية للوصول إلى هذا الهدف.