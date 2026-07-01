أخبار الوادي الجديد: المحافظ تترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية.. واستمرار المشروع القومي لرياضة الرواد

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية

ترأست السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة رئيس وحدة قروية بمراكز المحافظة، بحضور السيد محمد كجك نائب المحافظ، والسيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والأستاذ أحمد خليل مدير عام التنظيم والإدارة بالمحافظة.

حيث شملت الاختبارات عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين استوفوا الشروط القانونية والبالغ عددهم (٤٦) متقدم، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم (٨١) لسنة (٢٠١٦) ولائحته التنفيذية.

وأكّدت المحافظ أن اللجنة وضعت معايير تضمن الشفافية والعدالة بين جميع المتقدمين، وتقييم كفاءة الأداء وفقًا لمؤشرات تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقدرة على تطوير منظومة العمل؛ بما يضمن تمكين وتصعيد العناصر القيادية المؤهلة ميدانيًا وإداريًا.

استمرار المشروع القومي لرياضة الرواد بمحافظة الوادي الجديد



تواصل محافظة الوادى الجديد فعاليات المشروع القومي لرياضة الرواد ضمن التدريبات الأسبوعية المخصصة للفئة العمرية من 40 عامًا فأكثر، حيث تقام الفعاليات يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع على الملعب المفتوح المجاور للصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية

وأوضح محمد فكري، مدير عام الشباب والرياضة في الوادى الجديد، أن المشروع يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين كبار السن، والمساهمة في رفع معدلات اللياقة البدنية لديهم، والحفاظ على الصحة العامة، وزيادة النشاط والحيوية، بما يعزز من جودة الحياة ويؤكد على أهمية الرياضة كأسلوب حياة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، حنان مجدي محافظ الوادى الجديد.

إحباط تهريب 5250 لتر سولار مدعم وضبط سيارة بالداخلة فى الوادي الجديد

أحبطت إدارة تموين الداخلة بالوادي الجديد محاولة للاستيلاء على كميات من الوقود المدعم خارج المنظومة الرسمية، بعدما تمكنت من ضبط سيارة محملة بـ 5250 لترًا من السولار أثناء سيرها على الطريق الرئيسي بقرية القصر التابعة للمركز.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، إن الحملة الرقابية اشتبهت في السيارة أثناء مرورها بالطريق، وبفحص الحمولة والتحري حول مصدرها تبين قيام المخالف بتجميع الكمية المضبوطة من السولار المدعم تمهيدًا للتصرف فيها بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لتداول المواد البترولية.

وأضافت الدكتورة سلوى مصطفى، أن الكمية المضبوطة تم الحصول عليها بشكل غير مشروع من الدعم المخصص للمواطنين، الأمر الذي استدعى التحفظ الفوري على السيارة وحمولتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت مدير التموين تحرير محضر بالمخالفة وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، مشددة على أن الأجهزة التموينية تواصل حملاتها الرقابية المكثفة لرصد أي محاولات لتجميع أو تهريب المواد البترولية المدعمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.