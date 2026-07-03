الفرصة بين يديك.. دليل وظائف وزارة العمل 2026 (الشروط والأوراق المطلوبة)

طرحت وزارة العمل أكثر من 3000 وظيفة جديدة للشباب في عدد من التخصصات والمهن، ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وتتضمن النشرة الجديدة 3068 فرصة عمل داخل 72 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، مع استمرار تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالوظائف طوال شهر يوليو 2026.

وتستهدف الوظائف المعلنة مختلف المؤهلات والتخصصات، إلى جانب المهن الفنية والخدمية، كما تشمل فرصًا مخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود دمجهم داخل سوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.

وظائف وزارة العمل

قال وزير العمل، حسن رداد، إن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها لزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بمختلف المحافظات.



وأكد أن توفير فرص العمل يأتي بالتوازي مع التوسع في برامج التدريب المهني المجانية، بهدف تأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات التي تتناسب مع احتياجات الشركات وسوق العمل، وأوضح أن الوزارة تتابع الوظائف التي تتضمنها نشرات التشغيل بصورة دورية، للتحقق من جديتها والتزام المنشآت بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر، إلى جانب توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة.

وتأتي النشرة الجديدة بعد سلسلة من إعلانات التوظيف التي طرحتها الوزارة خلال يونيو 2026، ضمن خطة تستهدف ربط الباحثين عن عمل باحتياجات منشآت القطاع الخاص في المحافظات.

الوظائف المطلوبة

تضم نشرة التوظيف الجديدة مجموعة واسعة من والتخصصات، بما يسمح لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة والفنية بالتقدم وفقًا للشروط التي تحددها كل شركة.

التخصصات المطلوبة:

تشمل التسويق والموارد البشرية والهندسة والصيانة والمحاسبة والإنتاج والمبيعات والجودة والأمن والمخازن وقيادة المركبات والفندقة والمطاعم، فضلًا عن مجموعة من المهن الفنية والخدمية.

وتختلف شروط القبول بحسب طبيعة كل وظيفة، من حيث المؤهل الدراسي وسنوات الخبرة والسن ومكان الإقامة والمهارات المهنية المطلوبة، ومن المقرر أن تحدد كل شركة الرواتب والمزايا المالية وفقًا لطبيعة الوظيفة وخبرة المتقدم، مع الالتزام بتطبيق القواعد المنظمة للعمل والحد الأدنى للأجور.

فرص لذوي الهمم

خصت وزارة العمل عددًا من الوظائف لذوي الهمم، في إطار تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتخصيص نسبة من فرص العمل لهم داخل المنشآت، وتسعى الوزارة من خلال هذه الوظائف إلى دعم اندماج ذوي الهمم داخل سوق العمل، وتوفير مصادر دخل مستقرة لهم، بما يعزز استقلالهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت الوزارة أن الوظائف تتضمن مزايا تشمل التأمينات الاجتماعية والصحية، وفقًا لطبيعة العمل والنظام المطبق داخل كل منشأة.

طريقة التقديم

تنتشر فرص العمل المعلنة في 12 محافظة، بما يتيح للباحثين عن وظائف اختيار الفرص الأقرب إلى محال إقامتهم، وتشمل المحافظات: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، ودمياط، والغربية، وبني سويف، والسويس، وجنوب سيناء، والمنيا، والوادي الجديد، والشرقية، والبحيرة.

أتاحت وزارة العمل عدة طرق للتقديم على الوظائف المعلنة، لتسهيل وصول الباحثين عن العمل إلى الفرص المناسبة، ويمكن التقديم من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر وزارة العمل في مدينة نصر بالقاهرة، أو التوجه إلى مديريات ومكاتب العمل الموجودة في المحافظات.

كما يستطيع الباحثون عن عمل التواصل مباشرة مع الشركات الواردة أسماؤها وبياناتها في نشرة التوظيف، وفقًا للوسائل التي حددتها كل منشأة لاستقبال طلبات المتقدمين.

ويُتاح كذلك الاطلاع على فرص العمل والتقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، الذي يضم قسمًا مخصصًا للبحث عن الوظائف المتاحة داخل مصر.

موعد انتهاء التقديم

يستمر التقديم على وظائف وزارة العمل الجديدة طوال شهر يوليو 2026، وفقًا للشروط والمواعيد التي تحددها الشركات المشاركة في النشرة.

ويُفضل مبادرة الراغبين في التقدم بمراجعة بيانات كل وظيفة والتواصل مع الشركة المعلنة مبكرًا، إذ يمكن أن تغلق بعض الشركات باب التقديم بعد استكمال الأعداد المطلوبة، كما يتعين على المتقدم تجهيز السيرة الذاتية وصورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي وشهادات الخبرة، إن وجدت، إلى جانب المستندات التي قد تطلبها الشركة خلال المقابلة الشخصية.

نصائح قبل التقديم:

يجب أن يتأكد المتقدم من تطابق مؤهلاته وخبراته مع شروط الوظيفة قبل إرسال طلب الالتحاق، مع كتابة بيانات صحيحة ومحدثة في السيرة الذاتية، كما ينصح بعدم دفع أي مبالغ مالية مقابل الحصول على الوظيفة، والتعامل فقط مع القنوات الرسمية لوزارة العمل أو الشركات الواردة في النشرة.

وشددت الوزارة على استمرار متابعة فرص العمل بعد الإعلان عنها، للتأكد من تعيين الشباب المتقدمين والتزام الشركات بالشروط والحقوق المقررة للعاملين.