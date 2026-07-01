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أبواب رزق للشباب.. العمل: 3068 فرصة عمل جديدة.. اعرف الراتب والتفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبواب رزق للشباب.. العمل: 3068 فرصة عمل جديدة.. اعرف الراتب والتفاصيل

النشرة القومية للتوظيف
النشرة القومية للتوظيف

أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الأربعاء، عن توفير 3068 فرصة عمل جديدة في 72 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، مع استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يوليو 2026...وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأوضح رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.

وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن نشرة اليوم تتضمن فرصًا في عدد كبير من التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية للعاملين، إلى جانب عدد من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، في إطار جهود الدولة لدمجهم وتمكينهم اقتصاديًا... وتتوزع فرص العمل على محافظات: القاهرة، الجيزة، المنوفية، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، جنوب سيناء، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، والبحيرة، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، وغيرها من المهن الفنية والخدمية.

وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، ومديريات العمل بالمحافظات، والتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة...وأوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر كل أسبوع تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل حسن رداد بتكثيف التعاون مع القطاع الخاص بالمحافظات، وأن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل والقطاع الخاص لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب بمختلف المحافظات…

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