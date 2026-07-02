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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

72 شركة في 12 محافظة| 3068 فرصة عمل جديدة من الحكومة.. تفاصيل

وزارة العمل
وزارة العمل
قسم الخدمات

​أعلن وزير العمل، حسن رداد، أمس الأربعاء، عن توفير 3068 فرصة عمل جديدة في 72 شركة تابعة للقطاع الخاص داخل 12 محافظة، وذلك ضمن نشرة التوظيف الأسبوعية الصادرة عن الوزارة، مشيرًا إلى استمرار تلقي طلبات التقديم طوال شهر يوليو 2026.

​وأكد الوزير أن توفير هذه الفرص يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب ودعم التشغيل، بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية. 

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ودعا الشباب للاستفادة من هذه الوظائف ومن برامج التدريب المهني المجانية التي تقدمها الوزارة لتأهيلهم لسوق العمل، مشدداً على استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من جدية الوظائف، والالتزام بحقوق العاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

 

​خريطة التوزيع الجغرافي والتخصصات

و​أوضحت وزارة العمل أن الوظائف المتاحة تشهد تنوعاً كبيراً في التخصصات والمهن، وتضمن توفير منظومة متكاملة للتأمين الصحي والاجتماعي للعاملين.

المحافظات المستهدفة (12 محافظة): القاهرة، الجيزة، المنوفية، دمياط، الغربية، بني سويف، السويس، جنوب سيناء، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، والبحيرة.

أبرز التخصصات المطلوبة: الهندسة، المحاسبة، الموارد البشرية (HR)، التسويق والمبيعات، الجودة والإنتاج، الصيانة، الأمن والمخازن، القيادة، الفندقة والمطاعم، بالإضافة إلى العديد من المهن الفنية والخدمية.

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​دمج ذوي الهمم بسوق العمل

و​في إطار خطة الدولة الشاملة لدمج وتمكين ذوي الهمم اقتصادياً، تضمنت نشرة التوظيف الأسبوعية مجموعة من الفرص المخصصة حصرياً لهم، بما يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم لضمان توفير حياة كريمة وفرص عمل آمنة ومستقرة لهم.

آليات وطرق التقديم

و​أفادت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بأن هذه النشرة تأتي بتنسيق مستمر مع مديريات العمل والقطاع الخاص (من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة). 

ويمكن للراغبين في التقدم للوظائف اختيار أحد المسارات التالية طوال شهر يوليو:

التقديم الورقي: التوجه إلى مقر الوزارة القديم بمدينة نصر (الإدارة العامة للتشغيل)، أو زيارة مديريات العمل بالمحافظات المعنية.

التواصل المباشر: التنسيق والاتصال المباشر مع الشركات المعلنة بالنشرة.

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التقديم الإلكتروني: عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة وروابط الشركات من خلال المنشور الرسمي للوزارة.

 

التوسع في التشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص

وأكد الوزير أن الوزارة تواصل جهودها لدعم التشغيل وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يمثل شريكًا أساسيًا في جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع سوق العمل، داعيًا الشباب إلى الاستفادة من الفرص المتاحة والالتحاق بالوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم.

وأوضح رداد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية بالمحافظات، بهدف إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب والتأهيل يمثلان أحد أهم محاور تعزيز فرص التوظيف وتحقيق الاستقرار المهني للشباب.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة للتأكد من جديتها، والتزام الشركات بحقوق العاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يضمن توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب.

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