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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصليب الأحمر الإندونيسي: زلزال 7.7 ريختر امتدت آثاره إلى جزر محيطة

زلزال
زلزال
رحمة سمير

قال رضوان سوبيري، رئيس إدارة الكوارث في جمعية الصليب الأحمر الإندونيسي، إن زلزالاً بقوة 7.7 درجة ضرب جزيرة فلورس، مشيراً إلى بدء عمليات الاستجابة منذ الساعات الأولى لإنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للأسر المتضررة. 

وأضاف سوبيري، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن التقييمات الأولية تشير إلى مقتل 47 شخصاً وإصابة نحو 60 آخرين، فضلاً عن نزوح أكثر من 5 آلاف شخص، مع تدمير مئات المنازل وتضرر المدارس وعدد من البنى التحتية العامة بشكل كبير. 

وأوضح أن تأثير الزلزال امتد إلى عدد من الجزر المحيطة بفلورس، مؤكداً أن فرق الصليب الأحمر تواصل تقييم حجم الأضرار والاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مع الدفع بمزيد من الفرق إلى المناطق المتضررة لتعزيز عمليات الإغاثة، لافتاً إلى إمكانية تغير أعداد الضحايا مع استمرار عمليات الحصر. 

https://www.youtube.com/shorts/E3Satj4ARWk 

رئيس إدارة الكوارث جمعية الصليب الأحمر زلزال جزر محيطة نزوح

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