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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إندونيسيا تعلن حالة طوارئ لمدة 14 يومًا في إقليم نوسا تنجارا عقب الزلزال

إندونيسيا تعلن حالة طوارئ لمدة 14 يومًا في إقليم نوسا تنجارا عقب الزلزال
إندونيسيا تعلن حالة طوارئ لمدة 14 يومًا في إقليم نوسا تنجارا عقب الزلزال
أ ش أ

 أعلن حاكم إقليم "نوسا تنجارا الشرقية" الإندونيسي، ميلكي لاكا لينا، اليوم /الأحد/ ، حالة استجابة طارئة لمدة 14 يومًا، عقب الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.7 درجة وضرب جزيرة فلوريس، في وقت تكثف فيه السلطات جهود الإنقاذ والعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.

وقال لاكا لينا، في بيان صدر الأحد، إن حالة الطوارئ تسري حتى 28 أغسطس الجاري، بما يتيح للسلطات تسريع إجراءات الاستجابة، وتعزيز التنسيق و الاتصالات، وحشد الموارد المتاحة للتعامل مع تداعيات الكارثة.

وضرب الزلزال جزيرة فلوريس أمس السبت، على عمق 15 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 30 كيلومترًا شمال شرقي مدينة مباي في مقاطعة ناجيكيو؛ ما أسفر عن سقوط قتلى و مصابين وتضرر منازل و منشآت وبنية تحتية وتعطّل الأنشطة والحياة اليومية في عدد من المناطق.

وبموجب إعلان حالة الطوارئ، ستتعاون حكومة الإقليم مع السلطات المحلية و المركزية و الجيش والشرطة والهيئات الحكومية والشركات والمجتمعات المحلية لتنسيق جهود الاستجابة للكارثة.. حسب البيان.

وقال لاكا، تعليقا على القرار:" سلامة السكان وتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين تأتي على رأس أولوياتنا خلال الاستجابة الطارئة، وستُوجَّه الموارد المتاحة إلى عمليات البحث والإجلاء، والخدمات الصحية، وتوفير الاحتياجات الأساسية ومراكز الإيواء، والنقل، وإصلاح البنية التحتية، إلى جانب الجهود الأخرى المرتبطة بالاستجابة للكارثة.

كما أكدت حكومة الإقليم توفير التمويل اللازم لتنفيذ عمليات الاستجابة الطارئة بموجب المرسوم.

وتقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه 290 مليون نسمة، على ما يسمى بـ "حلقة النار في المحيط الهادي”، وهي منطقة نشطة زلزاليا تلتقي فيها الصفائح التكتونية، مما يؤدي إلى وقوع زلازل وانفجارات بركانية متكررة.

حاكم إقليم نوسا تنجارا الشرقية الإندونيسي الزلزال العنيف إعادة تأهيل البنية التحتية

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