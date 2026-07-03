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حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حقيقة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026

معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو
معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو
خالد يوسف

تتزايد عمليات البحث بين آلاف الأسر المصرية المستحقة لدعم «تكافل وكرامة»، مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، ومع تضارب الأنباء حول إقرار زيادات مالية جديدة، يترقب المستفيدون توضيحاً رسمياً بشأن توقيت الصرف وقيمة المستحقات، وهو ما نوضحه، خاصة حقيقة وجود أي زيادات إضافية لهذا الشهر، والموعد الرسمي المقرر لبدء صرف الدعم النقدي، بالإضافة إلى كيفية الاستعلام عن مستحقاتكم عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بكل شفافية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الصرف يبدأ اعتبارًا من 15 يوليو المقبل، من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع إتاحة استخدامه في الدفع الإلكتروني وإجراء المعاملات الحكومية والمشتريات.

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظات المختلفة، لضمان انتظام عمليات الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في يوليو 2026

تزايدت تساؤلات المواطنين بشأن وجود زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المخصص لشهر يوليو، إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن رفع قيمة المعاش حتى الآن.

وتظل آخر زيادة تم تطبيقها هي زيادة أبريل 2025 بنسبة 25%، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة إجراءات استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

يخضع قبول الطلبات لمجموعة من الضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، ومن أبرزها:

- أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم.

- عدم الحصول على دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة.

- انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.

- الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة الدعم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــا.

- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك.

- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في المكان المخصص.

- الضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل البطاقة وحالة الاستحقاق.

حقيقة الزيادة الجديدة صرف معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026 تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي

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