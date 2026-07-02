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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تزامنًا مع بدء تطبيق زيادة المعاشات 15%.. كيف تحصل على معاش إذا لم تكن موظفًا؟

المعاشات
المعاشات
عبد الرحمن سرحان

بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو، يتساءل كثير من المواطنين، خاصة العاملين خارج الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص المنظم، عن إمكانية الحصول على معاش رغم عدم شغلهم وظيفة ثابتة أو عدم عملهم لدى جهة تؤمن عليهم.

وأتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الفرصة أمام أصحاب العمالة غير المنتظمة للانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، بما يضمن لهم الحصول على معاش عند بلوغ سن التقاعد، فضلًا عن الاستفادة من العديد من المزايا التأمينية والاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

من هم أصحاب العمالة غير المنتظمة؟

يشمل النظام فئات واسعة من العاملين، من بينهم عمال البناء والتشييد، والعمال الزراعيون، والصيادون، والباعة الجائلون، والحرفيون، وأصحاب المهن الحرة وغيرهم ممن لا يخضعون لنظام تأمينات من خلال جهة عمل ثابتة.

كيف تشترك في التأمينات؟

حدد القانون عدة شروط للانضمام إلى المنظومة، أبرزها:

- أن يكون المتقدم من فئات العمالة غير المنتظمة.

- ألا يكون مشتركًا في أي نظام تأمين اجتماعي آخر.

- تقديم بطاقة الرقم القومي، والمستندات التي تثبت طبيعة المهنة أو النشاط -إن وجدت-.

ويتم التسجيل من خلال التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمحل الإقامة، وتقديم المستندات المطلوبة، ثم سداد قيمة الاشتراك الشهري وفقًا لفئة الدخل التأميني.

ما المزايا التي يحصل عليها المشترك؟

يمنح نظام التأمينات للعمالة غير المنتظمة عددًا من المزايا، من أبرزها:

- الحصول على معاش شهري عند بلوغ سن التقاعد واستيفاء مدة الاشتراك القانونية.

- صرف معاش في حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم.

- صرف معاش للمستحقين في حالة وفاة المؤمن عليه.

- الاستفادة من خدمات التأمين الصحي والمزايا التأمينية المقررة.

- الحصول على تعويضات في حالات إصابات العمل التي تؤثر على القدرة على الكسب.

قيمة الاشتراك

تُحسب قيمة الاشتراك وفقًا لنسبة من الحد الأدنى للأجر التأميني، والذي يبلغ حاليًا نحو 2300 جنيه، مع تحديثه بصورة دورية وفقًا لما تقره الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في بداية كل عام.

متى يستحق العامل المعاش؟

يستحق المشترك معاشًا في الحالات التالية:

- عند بلوغ سن الستين مع استيفاء مدة الاشتراك المنصوص عليها قانونًا.
- إذا تعرض لعجز دائم يمنعه من الاستمرار في العمل.
- في حالة الوفاة، حيث يُصرف المعاش للمستحقين من أفراد أسرته وفقًا لأحكام القانون.

ويأتي التوسع في ضم العمالة غير المنتظمة إلى منظومة التأمينات الاجتماعية بالتزامن مع تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة تأمينية لملايين العاملين الذين لا يتمتعون بوظائف ثابتة، بما يضمن لهم دخلًا آمنًا بعد انتهاء سنوات العمل أو في حالات العجز والوفاة.

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