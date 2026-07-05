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الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 .. وخطوات التسجيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 .. وخطوات التسجيل

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 وخطوات التسجيل
الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 وخطوات التسجيل
عبد الفتاح تركي

يشهد برنامج تكافل وكرامة اهتمامًا متزايدًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، مع استمرار ارتفاع معدلات البحث عن شروط التقديم والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تقديم مساعدات نقدية وفق ضوابط محددة.

ويحرص الراغبون في الاستفادة من البرنامج على التعرف إلى المستندات المطلوبة وإجراءات التقديم، إلى جانب شروط الاستحقاق وآليات الاستعلام عن حالة الطلب، في ظل الخدمات الإلكترونية التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات والخدمات المتعلقة بالبرنامج.

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خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة إمكانية التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل الإقامة، وتقديم المستندات المطلوبة لبدء إجراءات التسجيل، وذلك وفق الضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج.

وتبدأ إجراءات التقديم بتقديم عدد من المستندات الأساسية التي تساعد في دراسة حالة الأسرة والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق، تمهيدًا لفحص الطلب واتخاذ القرار بشأن قبوله أو استكمال البيانات المطلوبة.

موعد صرف تكافل وكرامة وخطوات الاستعلام

وتشمل المستندات الأساسية عند التوجه إلى الوحدة الاجتماعية ما يأتي:

  • صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
  • شهادات ميلاد الأبناء.
  • قيد زواج أو طلاق بحسب الحالة.
  • تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الأوراق التي يتعين على المتقدم تجهيزها قبل تقديم طلب الحصول على الدعم، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات ودراسة الطلب بصورة صحيحة.

وجاءت الأوراق المطلوبة على النحو الآتي:

  • بطاقة رقم قومي سارية.
  • شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.
  • وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.
  • بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.
  • التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

وتؤكد الوزارة أهمية التأكد من سلامة البيانات الواردة في جميع المستندات المقدمة، حتى لا تتعرض الطلبات للتأخير أو الحاجة إلى استكمال أوراق إضافية أثناء الفحص.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

لا يقتصر القبول في برنامج تكافل وكرامة على تقديم المستندات فقط، وإنما يخضع أيضًا لعدد من الضوابط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

وتتمثل أبرز شروط الحصول على الدعم فيما يأتي:

  • أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم.
  • عدم الحصول على دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة.
  • انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
  • الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على تحقيق أهداف البرنامج، من خلال الجمع بين تقديم الدعم النقدي وتشجيع الأسر على الاهتمام بالتعليم والرعاية الصحية للأطفال.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن موقف الطلب أو حالة البطاقة، بما يسمح للمواطنين بمتابعة حالة الاستحقاق دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الوحدات الاجتماعية.

ويمكن إجراء الاستعلام من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة ثم اتباع الخطوات الآتية.

  • اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».
  • إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
  • الضغط على زر «استعلام».
  • تظهر حالة البطاقة فورًا، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح المبلغ المستحق.

وتوفر هذه الخدمة وسيلة إلكترونية لتسهيل متابعة الطلبات، والاطلاع على حالة البطاقة في أي وقت دون الحاجة إلى زيارة الجهات المختصة.

معاش تكافل وكرامة

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

بعد قبول الطلب واستحقاق الدعم، يستطيع المستفيدون صرف مستحقاتهم من خلال عدد من المنافذ التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي لتسهيل عملية الصرف في مختلف المحافظات.

وتشمل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة ما يأتي:

  • مكاتب البريد المصري.
  • ماكينات الصراف الآلي «ATM».
  • المحافظ الإلكترونية.
  • بطاقات ميزة.

وتتيح هذه المنافذ خيارات متعددة للمستفيدين، بما يساعد على تسهيل عملية الحصول على الدعم وتقليل التكدس، مع استمرار الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية.

برنامج تكافل وكرامة يواصل دعم الأسر المستحقة

يواصل برنامج تكافل وكرامة أداء دوره في دعم الأسر الأكثر احتياجًا، من خلال منظومة تعتمد على ضوابط واضحة للتسجيل والاستحقاق، مع توفير خدمات إلكترونية تساعد المواطنين على متابعة طلباتهم والاستعلام عن حالة البطاقة بسهولة.

وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أهمية الالتزام بتقديم المستندات الصحيحة واستيفاء جميع الشروط المطلوبة، لضمان سرعة دراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات، بما يساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد المنظمة للبرنامج.

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