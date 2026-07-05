إغماء وهبوط حاد ومغص شديد.. تفاصيل إصابة 7 طلاب داخل لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظات

مع تواصل ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026، تتكرر الوقائع الصحية داخل اللجان في عدد من المحافظات، حيث شهدت عدة لجان حالات إغماء وإعياء مفاجئة بين الطلاب، استدعت التدخل الطبي السريع ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والرعاية اللازمة.

وتنوعت الحالات بين الإغماء والهبوط الحاد والمغص الشديد، وسط متابعة من فرق الإسعاف والجهات المختصة، لضمان تقديم الرعاية الفورية للطلاب واستكمال الامتحانات في أجواء آمنة.

إصابة طالبتين بحالة إغماء في القليوبية

ففي القليوبية، شهدت لجنة مدرسة الشمس الرسمية لغات بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تعرض طالبة بامتحانات الثانوية العامة لوعكة صحية وإغماء مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية.

تلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بإصابة طالبة بالشعبة الأدبية، والتي تؤدي الامتحان باللجنة رقم (19) بحالة إعياء داخل اللجنة.

وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى مقر اللجنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبة، قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الصحية للطالبة، فيما تستمر امتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة وسط استعدادات مكثفة لتوفير الرعاية الطبية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما أصيبت طالبة بحالة إغماء داخل لجنة مدرسة بيجام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أثناء أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية ضمن امتحانات الثانوية العامة.

وعلى الفور، جرى تقديم الإسعافات الأولية للطالبة داخل اللجنة، قبل أن يتم نقلها بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما استكملت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتها الصحية.

هبوط حاد في إسنا بالأقصر

وفي محافظة الأقصر، شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأحد، تعرض طالبة لحالة هبوط حاد أثناء أدائها الامتحان، ما استدعى التدخل الفوري لإسعافها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الطالبة بحالة إعياء مفاجئة داخل لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بمدينة إسنا، حيث بادر المراقبون والقائمون على اللجنة بتقديم الإسعافات الأولية لها، قبل استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية واستكمال الفحوصات اللازمة.

وأكدت مصادر أن الطالبة تلقت الرعاية الطبية فور وصولها إلى المستشفى، فيما جرى متابعة حالتها الصحية من قبل الجهات المختصة، وسط حرص القائمين على منظومة الامتحانات على التعامل السريع مع أي حالات طارئة حفاظًا على سلامة الطلاب.

إصابة طالبة بمغص شديد و3 بهبوط في لجان الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، أصيبت طالبة بمغص حاد أثناء أداءها امتحان اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة بلجنة 1بمدرسة الناصرية الابتدائية، السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة تأمين اللجان يفيد بوجود حالة مرضية داخل اللجنة .

انتقل ضباط المباحث ومسؤولو اللجان، وتبين إصابة آيه حمدين جاد الحق،18 عاما بمغص شديد، وتم إسعافها من قبل التمريض داخل اللجنة وتحرر محضر عن الواقعة.

كما أصيب طالب وطالبة داخل لجنة مدرسة جزيرة الورد جديلة بمحافظة الدقهلية بإغماء أثناء أداء امتحان اللغة الإنجليزية.

حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان اللجنة وتبين إصابة كل من: جمال خالد محمد 18 عاما مقيم البداله، طالب، بهبوط عام، و آيات محمود عبد الوهاب 18 عاما، مقيم البدايه طالبة، مصابة بهبوط عام.

تم علاجهما داخل اللجنة، وتحرر محضر بالواقعة.

كما أصيبت طالبة بهبوط عام داخل لجنة امتحان بمدرسة محمد متولي الشعراوي بشارع الجلاء في محافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة الطالبة هنا محمد أحمد، 19 عامًا، بهبوط عام داخل لجنة الامتحان بمدرسة محمد متولي الشعراوي بشارع الجلاء.

وانتقلت سيارة إسعاف إلى مقر اللجنة، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة للطالبة وعلاجها داخل اللجنة، ما مكنها من استكمال أداء امتحان اللغة الإنجليزية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.