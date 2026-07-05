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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة.. ويشدد على توفير المناخ الآمن لأداء الامتحانات

محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
محافظ الدقهلية يتابع سير امتحانات الثانوية العامة
أ ش أ

تابع محافظ الدقهلية طارق مرزوق صباح اليوم / الأحد /، سير امتحانات الشهادة الثانوية العامة ، في إطار حرصه الدائم على مصلحة الطلاب وتوفير الأجواء الملائمة لهم.

وتفقد المحافظ، خلال جولة، لجان امتحانات بمدينة المنصورة، كان أبرزها لجنة مدرسة الملك الكامل الثانوية، حيث اطمأن على توافر جميع الخدمات الأساسية، والتأكد من انتظام سير العملية الامتحانية.. مشددا على تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة بين جميع الطلاب، ومنع أي محاولات للغش بجميع أشكاله، مع التشديد على منع دخول الهواتف المحمولة نهائيا إلى مقار اللجان، حفاظا على تكافؤ الفرص.

وفي سياق متصل، وجه المحافظ للمهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة التأكد من وجود مراوح ووسائل تهوية فعالة بجميع اللجان، مؤكدا توفير كافة سبل الرعاية اللازمة للطلاب لضمان أدائهم الامتحاني على أكمل وجه، ومتمنيا لهم جميعا التوفيق والنجاح.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية بلغ 72 ألفا و773 طالبا وطالبة، موزعين على 172 لجنة امتحانية، تغطي كافة الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

محافظ الدقهلية طارق مرزوق امتحانات الشهادة الثانوية العامة

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