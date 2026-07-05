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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق SoulPing Care لتعزيز سلامة كبار السن ومتابعة الأطفال والمرضى

جامعة مصر للمعلوماتية
جامعة مصر للمعلوماتية
أ ش أ

أعلنت جامعة مصر للمعلوماتية عن تطوير تطبيق ذكي جديد يحمل اسم SoulPing Care يهدف إلى تعزيز سلامة ورفاهية كبار السن الذين يعيشون بمفردهم، إلى جانب دعم متابعة الأطفال والمصابين بأمراض قد تؤدي إلى حالات طارئة تستدعي تدخلا سريعا من أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية.

وأكد الدكتور محمد صالح، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، أن العديد من المجتمعات حول العالم تشهد تزايدا في أعداد كبار السن فيما يعرف بظاهرة شيخوخة المجتمعات، حيث يقدر عددهم بأكثر من 600 مليون شخص عالميا، بينما يتراوح عدد كبار السن في مصر بين 6 و9 ملايين شخص، 20% منهم يستخدمون الهواتف الذكية، الأمر الذي يفتح المجال أمام المعلوماتية الحديثة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في دعم سلامتهم وتعزيز جودة حياتهم مع الحفاظ على استقلاليتهم وخصوصيتهم.

وأوضح أن التطبيق يعتمد على تحليل أنماط الاستخدام اليومية للهاتف المحمول، مثل فتح وإغلاق الهاتف، واستخدام التطبيقات، وأوقات شحن الهاتف، بهدف التعرف على أي تغيرات غير اعتيادية قد تشير إلى تعرض المستخدم لمشكلة صحية أو ظرف طارئ. 

وعند رصد حالة تستدعي المتابعة، يقوم التطبيق بإرسال رسالة تحقق للمستخدم، وفي حال عدم الاستجابة خلال الفترة المحددة، يتم إخطار الوصي أو مقدم الرعاية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وقال الدكتور مصطفى كامل، مدير برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال بكلية تكنولوجيا الأعمال، إن التطبيق هو مشروع تخرج طوره فريق من الطلاب يضم مي شريف ومعاذ محمد من برنامج إدارة تكنولوجيا الأعمال وأحمد مصطفى، وسيف الإسلام مصطفى، وعبد الله إيهاب من برنامج تحليلات الأعمال. 

وقد أنجز المشروع تحت إشرافه مع الدكتور أحمد حمدي، مدرس تحليل وتحسين العمليات بالكلية.

وأضاف أن التطبيق يوفر وسيلة حديثة للاطمئنان على المستخدمين من خلال الاستفادة من إمكانات الهواتف الذكية دون الحاجة إلى وسائل مراقبة مباشرة قد تؤثر على خصوصيتهم أو حريتهم الشخصية، كما يتيح لأفراد الأسرة ومقدمي الرعاية متابعة الحالة العامة للمستخدم من خلال أدوات مخصصة تساعدهم على الاطمئنان والتدخل عند الضرورة.

جامعة مصر للمعلوماتية تطبيق ذكي SoulPing Care

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