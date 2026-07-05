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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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افتتاح القيادة الاستراتيجية.. طارق فهمي: الرئيس السيسي وضع خريطة تحرك للدولة داخليًا وإقليميًا |فيديو

مركز القيادة الاستراتيجية
مركز القيادة الاستراتيجية
إسراء صبري

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة حملت رسائل شاملة عكست رؤية الدولة للمرحلة المقبلة، حيث جمعت بين الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية والاستراتيجية والإعلامية، وقدمت ملامح واضحة لأولويات التحرك داخليًا وخارجيًا.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس وجّه عدداً من الرسائل الداخلية المهمة، تضمنت تكليفات مباشرة للحكومة بالتركيز على ملفات الإعلام والاقتصاد والاستثمار، إلى جانب التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات المحلية والاستحقاقات الدستورية في مواعيدها المقررة، مع مراجعة وتقييم أداء بعض الوزارات بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن كلمة الرئيس تناولت كذلك التحديات والمخاطر المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أن نطاق الأمن القومي المصري لا يقتصر على الحدود الجغرافية للدولة، وإنما يمتد إلى دوائر استراتيجية أوسع ترتبط بالتطورات الإقليمية وتأثيراتها المباشرة على الأمن والاستقرار.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن القضية الفلسطينية حظيت باهتمام واضح في كلمة الرئيس، حيث شدد على ضرورة التزام إسرائيل ببنود الخطة الأمريكية والتعامل معها بجدية، في ظل ما يشهده قطاع غزة من محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي، بما يفرض تحركًا مسؤولًا للحفاظ على الحقوق الفلسطينية ومنع فرض وقائع جديدة على الأرض.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس السيسي عكست تنوعًا في الرؤى والمقاربات، إذ جمعت بين توجيهات واضحة لإدارة الشأن الداخلي، ورؤية متكاملة للتعامل مع التحديات الإقليمية، بما يؤكد انطلاق الدولة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة برؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة.

عبد الفتاح السيسي السيسي مقر القيادة الاستراتيجية

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