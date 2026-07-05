نقل طالبة إلى المستشفى بعد إصابتها بهبوط حاد أثناء امتحان الثانوية العامة في إسنا بالأقصر

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تعرض طالبة لحالة هبوط حاد أثناء أدائها الامتحان، ما استدعى التدخل الفوري لإسعافها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الطالبة بحالة إعياء مفاجئة داخل لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بمدينة إسنا، حيث بادر المراقبون والقائمون على اللجنة بتقديم الإسعافات الأولية لها، قبل استدعاء سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية واستكمال الفحوصات اللازمة.

وأكدت مصادر أن الطالبة تلقت الرعاية الطبية فور وصولها إلى المستشفى، فيما جرى متابعة حالتها الصحية من قبل الجهات المختصة، وسط حرص القائمين على منظومة الامتحانات على التعامل السريع مع أي حالات طارئة حفاظًا على سلامة الطلاب.