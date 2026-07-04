تحسين الطرق وإزالة 5 تعديات ومتابعة ملفات التقنين والتصالح في أرمنت بالأقصر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بمحافظة الأقصر تنفيذ عدد من الأعمال الميدانية والخدمية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين رئيس مركز ومدينة أرمنت، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب متابعة ملفات التقنين والتصالح.

وشهدت المدينة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وترميم لعدد من الشوارع الداخلية، شملت شارع المحكمة القديمة، وميدان مسجد الرحمن، وشارع المنشر، وشارع منير واصف، بالإضافة إلى تمهيد وتسوية شارع الشهيد عبد الرحمن استجابة لشكاوى المواطنين، بهدف تيسير الحركة المرورية وتحسين مستوى الخدمات.

وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الأعمال تُعد حلاً مؤقتًا لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع الغاز الطبيعي، على أن تبدأ أعمال الرصف النهائية وفق الخطة المعتمدة عقب انتهاء المشروع. ونُفذت الأعمال تحت إشراف رمضان عثمان مدير إدارة النظافة والتجميل، وعبد الحليم أحمد مسؤول الرصد الميداني، وبمشاركة فرق النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية.

وفي ملف إزالة التعديات، نفذت الوحدة المحلية أعمال المرحلة الـ29 لإزالة التعديات، حيث تم إزالة خمس حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدينة أرمنت الوابورات، بإجمالي مساحة بلغت 875 مترًا مربعًا، وشملت مباني وأسوارًا مشيدة بالطوب الأبيض والأحمر.

وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المدينة، وبمشاركة مسؤولي حماية أملاك الدولة والإدارة الزراعية، وبالتنسيق مع قوة من مركز شرطة أرمنت، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وفي قرية السلام، تمكنت الوحدة المحلية من إيقاف محاولة بناء مخالف، حيث تم فك شدة خشبية لأعمدة دور أرضي بمنطقة البقالة قبل استكمال الأعمال، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدي الفوري لأي مخالفات بناء.

وعلى جانب آخر، عقد الدكتور عبد الخالق مدني أبو قرين اجتماعًا موسعًا بديوان عام المركز، بحضور رؤساء القرى ومسؤولي الإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية وإدارة الأملاك، لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة وطلبات التصالح، والتأكيد على سرعة إنهاء الإجراءات المتبقية، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع تكثيف أعمال الرصد الميداني والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة أرمنت استمرار تنفيذ الحملات الميدانية وأعمال المتابعة اليومية، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، وتحقيق الانضباط داخل المدينة والقرى التابعة لها.