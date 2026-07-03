رغم تحريك الأسعار.. استمرار منح تذاكر القطارات بالمجان لمرضى السرطان بمستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر

أعلنت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر، عن استمرار منظومة منح تذاكر القطارات بالمجان تماماً لمرضى المستشفى ومرافقيهم، وذلك في أعقاب الإعلان الرسمي لرئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثناء مرضى السرطان من القرارات الأخيرة الخاصة بتحريك الأسعار وإعفائهم الكامل منها.

حيث يتردد على المستشفى يومياً مئات المرضى من محافظات مجاورة مثل «قنا، وأسوان، وسوهاج، والبحر الأحمر»، ويشكل قطار السكة الحديد وسيلة الانتقال الأساسية والأكثر أماناً لهم، وإعفاءهم من تكلفة السفر يرفع عن كاهلهم عبئاً مادياً كبيراً ويضمن استمرارهم في تلقي جرعات العلاج الجراحي والكيماوي والإشعاعي دون انقطاع.

من جانبه أكد الأستاذ «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه اللفتة الإنسانية والقرار المسؤول يعكسان عمق التلاحم والمسؤولية المجتمعية لمؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن استمرار الدعم لمرضى الأورام في ملف النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية تدعم منظومة العلاج المتكاملة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن عمق شكره لوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر على هذه اللفتة الإنسانية المستمرة، والتي تجسد المفهوم الحقيقي للتكافل الاجتماعي ودعم الدولة لمرضى الأورام في الصعيد وتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم طوال رحلة العلاج نحو الشفاء.

وكان رئيس هيئة سكك حديد مصر، قد أكد استمرار منح تذاكر مجانية بالكامل لمرضى السرطان ومرافقيهم رغم تحريك الأسعار الأخيرة، مشدداً على التزام القطاع بدوره الإنساني والاجتماعي وتوفير كافة التسهيلات لضمان رحلات سفر آمنة ومريحة تيسيراً لمشوارهم العلاجي.