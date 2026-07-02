إغماء طالبة بلجنة امتحان الكيمياء في الأقصر والمراقبون ينجحون في إسعافها

شهدت إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الأقصر اليوم حالة إغماء لطالبة أثناء أداء امتحان مادة الكيمياء، وذلك داخل لجنة مدرسة ناصر الإعدادية بنين التابعة لمركز إسنا جنوب المحافظة.

وفوجئ المراقبون بتعرض الطالبة لحالة إعياء مفاجئة داخل اللجنة، وعلى الفور تدخلوا لإسعافها، حيث نجحوا في إفاقتها بعد تقديم الإسعافات الأولية، كما قاموا بإعطائها بعض العصائر لمساعدتها على استعادة نشاطها، وظلوا إلى جانبها للاطمئنان على حالتها الصحية حتى استقرت.

وأكدت مصادر أن حالة الطالبة استقرت بعد تلقيها الإسعافات اللازمة، فيما استكملت الجهات المختصة متابعة الموقف داخل اللجنة، مع استمرار أعمال امتحانات الثانوية العامة بصورة طبيعية ودون تأثير على سير الامتحان.