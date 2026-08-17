اندلاع حريق بإدارة غرب التعليمية بالإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل

اندلع حريق، اليوم الإثنين، بمبنى إدارة غرب التعليمية بمنطقة المنشية في محافظة الإسكندرية، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، حيث جرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وتكثف الأجهزة المعنية جهودها للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، وحصر أي خسائر أو تلفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان مبنى إدارة غرب التعليمية بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية قد شهد واقعة حريق مماثلة في محيطه خلال السنوات الماضية، وتمكنت قوات الحماية المدنية حينها من إخماد النيران دون امتدادها إلى مبنى الإدارة.