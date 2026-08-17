انتشال جثمان شاب غرق في الرياح التوفيقي بقرية أمياي بطوخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثمان شاب يبلغ من العمر 15 عامًا، عقب غرقه داخل الرياح التوفيقي بقرية أمياي بدائرة مركز طوخ.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا يفيد بغرق الشاب داخل مياه بحر أمياي، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبدأت أعمال البحث عن المفقود داخل المياه.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من العثور على جثمان الشاب وانتشاله من المياه، وسط حضور الأجهزة المعنية بموقع الحادث.

وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.