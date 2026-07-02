غرق شقيقين بترعة مياه في الأقصر.. أحدهما نجا والآخر لقي مصرعه

شهدت قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، سقوط شقيقين داخل ترعة مياه إثر انقلاب الدراجة النارية التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى غرقهما.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط دراجة نارية داخل ترعة بقرية القرايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن غرق شقيقين يبلغان من العمر 8 و9 سنوات، وتمكن الأهالي من إنقاذ أحدهما، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثمان الطفل الآخر الذي جرفته مياه الترعة.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تستمر أعمال البحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.