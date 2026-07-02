قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 قضايا متبقية للزمالك للحصول على الرخصة الأفريقية | تفاصيل
وفاة مأمور مركز شرطة إدفو في حادث سير
الرئيس الجزائري: تجاوزنا مرحلة المساس بأصوات الشعب والناخبين وسيطبق القانون بكل صرامة
التعليم تنفي تشكيل لجنة لإعادة النظر في امتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب
إغماءات بالجملة وطرق غش جديدة | ماذا حدث في امتحاني الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة بالمحافظات؟
تردّد القنوات المجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر وأستراليا في كأس العالم 2026
من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة
الصحة: إحالة إدارة مستشفى المنصورة التخصصي والطبيبة المتغيبة للتحقيق
في ذكرى مرور ألف يوم على أحداث 7 أكتوبر.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال في إسرائيل
وزير الصناعة يدعم توسعات الصناعات الاستهلاكية لزيادة الصادرات ورفع المكون المحلي
تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أستراليا في كأس العالم 2026
مفاجأة مونديال 2026.. مصطفى شوبير بين أفضل حراس كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غرق شقيقين بترعة مياه في الأقصر.. أحدهما نجا والآخر لقي مصرعه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

شهدت قرية القرايا التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، سقوط شقيقين داخل ترعة مياه إثر انقلاب الدراجة النارية التي كانا يستقلانها، ما أدى إلى غرقهما.

تلقت غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط دراجة نارية داخل ترعة بقرية القرايا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف إلى موقع البلاغ لمتابعة الموقف.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن غرق شقيقين يبلغان من العمر 8 و9 سنوات، وتمكن الأهالي من إنقاذ أحدهما، بينما تواصل فرق الإنقاذ جهودها للعثور على جثمان الطفل الآخر الذي جرفته مياه الترعة.

حررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما تستمر أعمال البحث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأقصر اخبار الأقصر اسنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاومينج

شاومينج يزعم نشر امتحان الكيمياء بعد دقائق من توزيعه بلجان الثانوية العامة|والتعليم:صورة قديمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الخميس

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم نشر إجابات امتحان كيمياء الثانوية العامة|والتعليم تحقق

امتحانات الثانوية العامة

من النماذج الاسترشادية|أول رد من التعليم على شكاوى صعوبة امتحان كيمياء الثانوية العامة

الدواجن

أقل من 60 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس

رواتب العاملين

وزير المالية يعلن موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة للعاملين بالدولة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

يبدأ السبت| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الفرصة الثانية لطلاب مدارس المتفوقين

صورة أرشيفية

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 .. مدرس يؤكد: تقيل وعايز نفس طويل

ترشيحاتنا

العواصف الشمسية

بقعتان عملاقتان تشعلان سماء الأرض.. الشمس تستعرض قوتها وتهدد الاتصالات العالمية

المحيط

حرارة المحيطات تخرج عن المألوف.. العالم يقترب من مرحلة مناخية مجهولة

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة وخطوات تقديم التظلمات

بالصور

فستان قصير وسعره خيالي.. جيسيكا حسام الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

جيسيكا حسام
جيسيكا حسام
جيسيكا حسام

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم 22 ندوة توعوية وثقافية ودينية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

زميلات «جنة» يؤدين الامتحان بالملابس السوداء حدادًا عليها.. ورسالة إنسانية من تعليم الشرقية | شاهد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

شاهد.. الخليج يستعد لاستقبال أول سيارات أجرة طائرة من تويوتا

سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة
سيارات الأجرة الطائرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام يكتب: الملك نفر حتب الثالث

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: في ذكرى 30 يونيو.. مصر أقوى بوحدة شعبها

محمود عشيش

محمود عشيش يكتب: ذكرى 30 يونيو.. حكاية وطن وإرادة شعب

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: من صخب الشارع إلى صمت الغرفة.. بطل جديد للسينما المصرية

المزيد