123 بلاغا.. اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة بالأقصر

ترأس المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر يوليو لعام 2026، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لتفعيل ودعم منظومة حماية الطفل، واستعراض التقرير النصف سنوي عن ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الجاري، بهدف توفير بيئة آمنة للأطفال والحد من المشكلات التي تواجههم بنطاق المراكز والمدن.

وشهد الاجتماع حضوراً مكثفاً من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة، في مقدمتهم الدكتور اللواء عبد الله عاشور السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل ومقررة اللجنة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري مديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والشباب والرياضة، والأوقاف، والعمل، والشؤون القانونية، وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة.

وخلال اللقاء، استعرضت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل التقرير الدوري للوحدة، مبرزةً أهم الجهود والإنجازات التي تحققت بمحافظة الأقصر خلال النصف الأول من عام 2026، كما سلطت الضوء على ندوات التوعية والأنشطة الاستباقية، وإطلاق مبادرة "أمان وحماية" المخصصة للحد من ظواهر التسول، وأطفال الشوارع، وعمالة الأطفال، والتي تتضمن خطة عمل تنفيذية ممتدة على مدار 6 أشهر تبدأ من يوليو الجاري وحتى ديسمبر 2026.

كما كشفت مدير الوحدة عن التجهيز لإطلاق مبادرة نوعية جديدة تعنى بظاهرة غياب بعض الأطفال وانقطاعهم عن المدارس، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الأخصائيات الاجتماعيات بالمنشآت التعليمية.

كما أوضحت خلال الاجتماع أن الوحدة تلقت 123 بلاغاً عبر خط نجدة الطفل، وتنوعت تصنيفاتها ما بين انتهاكات نفسية، وعمالة الأطفال الخطرة، واستغلال الأطفال، بالإضافة إلى قضايا التسول.

من جانبه، أثنى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، على التعاون المثمر والتنسيق الفعّال بين أعضاء اللجنة، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بضرورة تكثيف التعاون وتقديم الدعم الكامل لوحدة حماية الطفل، مشدداً على تيسير عمل اللجان الفرعية بمختلف المراكز لرصد حالات الأطفال المعرضين للمخاطر المعروضة فوراً، بما يضمن صون حقوق الطفل وبناء جيل واعد وفقاً للسياسات القومية للدولة.