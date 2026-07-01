نجاح أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضاغط على المخ باستخدام جهاز «كوزا CUSA» بمجمع الأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضاغط على المخ باستخدام جهاز «كوزا CUSA» داخل مجمع الأقصر الطبي الدولي إحدى منشآت الهيئة التابعة لها بمحافظة الأقصر، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالصعيد، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير خدمات جراحات المخ والأعصاب وإتاحة أحدث التقنيات الطبية المتقدمة للمنتفعين.

وأوضحت الهيئة أن الجراحة أُجريت لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا كانت تعاني من ورم ضاغط على المخ تسبب في أعراض صحية استدعت التدخل الجراحي الدقيق، حيث تم استخدام جهاز «كوزا CUSA» المعتمد على تقنية الموجات فوق الصوتية لتفتيت واستئصال الأنسجة الورمية بدقة عالية، مع الحفاظ قدر الإمكان على الأنسجة السليمة والأوعية الدموية المحيطة، بما يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة بجراحات المخ والأعصاب.

أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن جهاز «كوزا CUSA» يُعد من أحدث التقنيات المستخدمة عالميًا في الجراحات الدقيقة، خاصة في استئصال أورام المخ العميقة أو القريبة من مراكز الحركة والكلام، إلى جانب استخداماته في بعض جراحات الحبل الشوكي وقاعدة الجمجمة، لما يتميز به من دقة عالية في الاستئصال وتقليل النزيف أثناء الجراحة والحد من المضاعفات المحتملة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال التقنيات الطبية الحديثة داخل منشآت الهيئة يعكس حرص الهيئة على تقديم خدمات علاجية متطورة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، بما يواكب التطورات الطبية الحديثة ويعزز من جودة الرعاية المقدمة للمنتفعين.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي أن استخدام جهاز «كوزا CUSA» في جراحات المخ والأعصاب الدقيقة يسهم في رفع كفاءة التدخلات الجراحية، وزيادة دقة استئصال الأورام، وتقليل التأثير على الأنسجة السليمة، بما يدعم سلامة المرضى ويحسن النتائج العلاجية، مؤكدًا أن إتاحة هذه الخدمات المتقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد أهداف الهيئة في توفير رعاية صحية متخصصة ومتكاملة للمواطنين.

وقال رئيس الهيئة إن توفير مثل هذه الجراحات الدقيقة داخل منشآت الهيئة يضمن حصول المنتفعين على خدمات علاجية متقدمة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن تكلفة بعض الحالات المعقدة من هذه الجراحات خارج مظلة التأمين الصحي الشامل قد تصل إلى 700 ألف جنيه.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن نجاح هذه الجراحة يعكس التطور المستمر في مستوى الخدمات الطبية داخل منشآت الهيئة، وقدرة الكوادر الطبية على التعامل مع التخصصات الدقيقة باستخدام أحدث التقنيات العالمية، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة صحية حديثة تعتمد على الجودة والابتكار والتحول المستمر.

وأجريت العملية بواسطة فريق طبي متخصص من جراحة المخ والأعصاب والتخدير والتمريض، ضم كلًا من: الدكتور إيليا شحات سابا، استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد بشير ناجي، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد نور، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب، ومن فريق التخدير الدكتور أيمن عبد الخالق. ومن فريق التمريض: أحمد محمود، وآيات سعدي، وأحمد رضا، ورمضان عادل.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرارها في التوسع في إدخال التقنيات الطبية الحديثة داخل منشآتها، وتطوير خدمات الرعاية التخصصية والدقيقة، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة ومتطورة للمنتفعين وفق أحدث المعايير العالمية.