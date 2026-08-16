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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في حريق غابات في سلاميس باليونان

حريق
حريق
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام بمقتل شخصين وإصابة آخرين بجروح في حريق غابات في سلاميس باليونان.

واندلعت حرائق غابات جديدة في اليونان مع استمرار موجات الحر الشديدة في الصيف في خلق ظروف مناخية قابلة للاشتعال في جميع أنحاء أوروبا.

وبعد أيام قليلة من سيطرة رجال الإطفاء اليونانيين على حريق مميت في منطقة أتيكا، يتصدى حوالي 200 رجل إطفاء لحرائق جديدة جنوب شرق أثينا، فيما لقي خمسة رجال إطفاء على الأقل حتفهم أثناء مكافحة الحرائق التي اجتاحت اليونان في الأيام الأخيرة.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، تتعرض أجزاء كبيرة من جنوب اليونان بالفعل لخطر "شديد" أو "عالي جداً" من حرائق الغابات ما في ذلك المناطق المحيطة بأثينا، لخطر كبير من اندلاع المزيد من حرائق الغابات هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تتوسع مناطق الخطر مع وصول درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحسب بيانات صادرة عن مديرية جرائم الحرق العمد التابعة لجهاز الإطفاء، فقد تسببت شرارات من شبكة الكهرباء في احتراق ما يصل إلى 75 في المائة من الأراضي في اليونان هذا العام.

وأفاد النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات بأن أكثر من 30 ألف هكتار قد احترقت حتى الآن.

وأعلنت السلطات اليونانية عن وجود تهديد من الفئة الرابعة في عدة مناطق بما في ذلك أثينا الكبرى، وشبه جزيرة بيلوبونيز، وكريت، وأتيكا.

الحر يشعل أوروبا

يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا من أحر صيف مسجل على الإطلاق، حيث بلغت متوسط درجات الحرارة 2.79 درجة مئوية أعلى من متوسط الفترة من 1991 إلى 2020.

25 ألف وفاة مرتبطة بالحر في أوروبا

وقد أدت موجة الحر الشديدة إلى 25 ألف حالة وفاة مرتبطة بها هذا العام، وفقًا لبحث أجرته بلومبرج وشمل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا، مما فاقم حرائق الغابات التي أحرقت أكثر من 550 ألف هكتار من الأراضي.

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