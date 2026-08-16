أكسيوس: الجمود يخيم على مفاوضات واشنطن وطهران عبر الوسطاء

أفادت مصادر مطلعة بأن الوسطاء الباكستانيين والقطريين يواصلون نقل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران، دون إحراز أي تقدم يذكر، بحسب موقع "أكسيوس".

وأفادت المصادر لـ أكسيوس بأن المسؤولين الباكستانيين يقدّمون قراءات أكثر تفاؤلاً مما تستحقه المناقشات الجارية. وتسعى إسلام آباد من وراء ذلك إلى خلق انطباع بوجود زخم حقيقي، آملاً في كسر الجمود القائم، لكن المصادر تؤكد أن الواقع على الأرض لم يتغير.

ويأتي هذا الجمود في وقت وصفته وكالة بلومبرج سابقاً بأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران تحول إلى مواجهة طويلة الأمد، لا يلوح في أفقها أي مسار واضح للنهاية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف انتصار بلاده في حرب واشنطن وتل أبيب عليها وفشلهما في تحقيق أهداف حربهما التسعة.

وأعلن قاليباف أن الولايات المتحدة وإسرائيل هاجمتا بلاده بهدف تحقيق تسعة أهداف محددة، غير أنهما لم تتمكنا من بلوغ أي هدف منها على أي مستوى، معتبرا أن ذلك يمثل "أكبر انتصار" لإيران.

وقال قاليباف، في تصريحات إن بلاده "تخوض حربا غير عادلة تقف على رأسها واشنطن والنظام الصهيوني، لكن الشعب الإيراني صمد وقاتل بشجاعة وإخلاص".

وأضاف: "بصفتي مطلعا على تفاصيل العمل، أقول بكل وجودي إننا انتصرنا بالمعنى الحقيقي في البعدين العسكري والسياسي".

ووصف قاليباف مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة بأنها "وثيقة فخر وانتصار" تهدف إلى تثبيت هذا النصر في ميدان الدبلوماسية.