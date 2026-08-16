ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4 آلاف و346

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي حتى اليوم إلى 4 آلاف و346 قتيلا، و12 ألفا و301 مصاب.



وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان ارتفعت بعد مقتل وإصابة مدنيين آخرين، لتبلغ 4346 قتيلا و12301 مصاب.

يذكر أن لبنان و الكيان الإسرائيلي وقعا اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية ينص على ترتيبات أمنية وإعادة انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، فضلا عن إجراءات لإعادة إعمار المناطق المتضررة وإنعاش الاقتصاد، وإنشاء قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين.