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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع مشترك بين مياه الأقصر والصحة لمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي

مياه الأقصر تعقد الاجتماع الدوري للجنة المشتركة مع مديرية الصحة لمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي
مياه الأقصر تعقد الاجتماع الدوري للجنة المشتركة مع مديرية الصحة لمتابعة جودة مياه الشرب والصرف الصحي
شمس يونس

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر الاجتماع الدوري للجنة المشتركة مع مديرية الشؤون الصحية، برئاسة اللواء المهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وبحضور الدكتور أحمد عطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى جانب قيادات معامل مديرية الصحة وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان الحفاظ على جودة مياه الشرب ومتابعة كفاءة منظومة التشغيل.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال المتابعة الدورية الخاصة بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة التقارير الفنية الخاصة بجودة المياه، بالإضافة إلى مراجعة نتائج العينات التي يتم سحبها وتحليلها بشكل منتظم من مختلف مراحل الإنتاج والشبكات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الصحة.

كما ناقش الحضور آليات تعزيز التعاون بين شركة مياه الشرب ومديرية الصحة، واستمرار أعمال الرقابة المشتركة على المحطات، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التشغيل، وضمان تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة ويعزز ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

وأكد مسؤولو الشركة خلال الاجتماع استمرار تنفيذ برامج المتابعة والرقابة الدورية، وإجراء التحاليل المعملية اللازمة على مدار الساعة، مع الالتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة في جميع مراحل إنتاج وتنقية وتوزيع مياه الشرب، بما يضمن وصول مياه مطابقة للمواصفات القياسية إلى جميع المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أشادت اللجنة المشتركة بمستوى جودة مياه الشرب المنتجة بمحافظة الأقصر، مؤكدة أن نتائج التحاليل أثبتت مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن هذا المستوى يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر في تطوير منظومة العمل، والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة المستمرة لضمان تقديم خدمة آمنة ومستدامة للمواطنين.

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