زيارة ميدانية لوفد طلابي بطب الأقصر إلى بنك الدم الإقليمي

استمرارًا للاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة الأقصر، زيارة ميدانية إلى بنك الدم الإقليمي بالأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة، والدكتور محمد شحات بدوي عميد كلية الطب، والدكتور محمد عطيتو وكيل الكلية، وبالتعاون مع الاتحاد العلمي لطلاب كلية الطب "LMSA"، وذلك بهدف رفع الوعي بأهمية التبرع بالدم والتعرف على المراحل المختلفة التي يمر بها كيس الدم منذ لحظة التبرع وحتى وصوله للمريض بإشراف الدكتور عمرو عبد الراضى اسماعيل منسق الأنشطة المجتمعية بكلية الطب ومدرس امراض الباطنة والكلى.

وخلال الزيارة، تم التعرف على خطوات التبرع بالدم بداية من استقبال المتبرع، مرورًا بمرحلة تسجيل البيانات الشخصية والتاريخ المرضي، ثم قياس العلامات الحيوية مثل ضغط الدم ونسبة الهيموجلوبين والوزن للتأكد من أهلية المتبرع للتبرع.

كما تم شرح آلية سحب الدم داخل أكياس مخصصة تحتوي على مواد مانعة للتجلط للحفاظ على سلامة مكونات الدم، ثم تبدأ رحلة كيس الدم داخل بنك الدم من خلال عدة مراحل دقيقة تشمل:

_ مرحلة ترميز وتسجيل كيس الدم وإعطائه رقمًا تعريفيًا لضمان سهولة تتبعه.

_ مرحلة سحب عينات للفحوصات المعملية اللازمة للتأكد من سلامة الدم وخلوه من الأمراض المعدية مثل فيروسات الالتهاب الكبدي B و C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV)، وغيرها من الفحوصات المطلوبة.

_مرحلة فصل مكونات الدم باستخدام أجهزة الطرد المركزي، حيث يتم تقسيم كيس الدم إلى مكوناته المختلفة مثل: كرات الدم الحمراء المركزة، الصفائح الدموية، البلازما، بعض المشتقات الأخرى حسب الحاجة.

_ وفي مرحلة التخزين: يتم حفظ كل مكون في درجات حرارة مناسبة تختلف حسب نوعه.

_ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الصرف للمريض، حيث يتم إجراء اختبارات التوافق بين دم المريض ووحدة الدم المطلوبة قبل صرفها لضمان أعلى درجات الأمان وسلامة المريض.

وقد أتاحت الزيارة للطلاب فرصة مميزة للتعرف عمليًا على الدور الحيوي الذي تقوم به بنوك الدم، ومدى أهمية التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًا قادرًا على إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

واشارت الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة إلى أن تدريب طلاب كلية الطب ميدانياً في بنك الدم يهدف إلى ربط المعرفة النظرية بالواقع العملي، وإكسابهم المهارات السريرية الأساسية، وفهم منظومة الرعاية الصحية المتكاملة،

كما أوضح الدكتور السعدى الغول السعدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا النشاط جزء من المسؤولية المجتمعية لغرس ثقافة التطوع لدى الطلاب والتأكيد على أهمية دعم بنوك الدم.