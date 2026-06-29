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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعاهد رعاية التمريض بالأقصر

مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعاهد رعاية التمريض التابعة للهيئة
مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لمعاهد رعاية التمريض التابعة للهيئة
شمس يونس

اعتمد الدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل الدراسية بمعاهد رعاية التمريض التابعة للهيئة بالمحافظة وذلك في إطار الاهتمام بتأهيل الكوادر التمريضية ورفع كفاءتها بما يسهم في دعم منظومة الرعاية الصحية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بضرورة الاستثمار في العنصر البشري والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب للكوادر الصحية باعتبارها الركيزة الأساسية لتقديم خدمات طبية متميزة.

وقدم مدير فرع الهيئة التهنئة للطلاب المتفوقين بمختلف الصفوف الدراسية مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة تعكس اجتهادهم وحرصهم على التفوق العلمي مؤكدًا أن إعداد كوادر تمريضية مؤهلة يمثل أحد أهم أهداف الهيئة للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وجاء ترتيب أوائل الطلاب كالتالي:

الصف الأول: الطالبة ملك محمد فهمي بمعهد رعاية التمريض بمستشفى طيبة التخصصي.

الصف الثاني: الطالبة ياسمين عثمان الضوي بمعهد رعاية التمريض بمستشفى طيبة التخصصي.

الصف الثالث: الطالب عبد الله عبد الكريم طاهر بمعهد رعاية التمريض بمستشفى حورس التخصصي.


وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار العمل على تطوير منظومة التعليم التمريضي من خلال تحديث المناهج الدراسية وتوسيع برامج التدريب العملي وصقل المهارات الفنية والتكنولوجية واللغوية للطلاب بما يواكب أحدث المعايير العالمية ويؤهل خريجين قادرين على تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية داخل منشآت الهيئة.

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