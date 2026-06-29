الرعاية الصحية بالأقصر تشارك في الحملة القومية للتبرع بالدم عبر 6 مستشفيات لدعم بنوك الدم وإنقاذ المرضى

تشارك الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، غدًا الإثنين الموافق 29 يونيو 2026، في فعاليات الحملة القومية للتبرع بالدم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم، وذلك في إطار جهودها لدعم المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم ومشتقاته، بما يسهم في توفير الاحتياجات اللازمة للمرضى والحالات الحرجة والطوارئ.

وتأتي المشاركة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به الهيئة لتعزيز المبادرات الصحية الوطنية ونشر ثقافة التبرع بالدم.

وتُنفذ الحملة من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر، هي: مجمع الأقصر الطبي الدولي، ومستشفى الكرنك الدولي، ومستشفى حورس التخصصي، ومستشفى طيبة التخصصي، ومستشفى إيزيس التخصصي، ومستشفى العديسات التخصصي، بهدف دعم أرصدة بنوك الدم وضمان توافرها لتلبية احتياجات المرضى وإجراء التدخلات الطبية العاجلة.

وقال الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن مشاركة جميع مستشفيات الهيئة في الحملة تعكس حرصها على أداء دورها المجتمعي، وترسيخ ثقافة التبرع بالدم باعتباره عملًا إنسانيًا يسهم في إنقاذ حياة المرضى، إلى جانب دعم جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة الحالات الطارئة والعمليات الجراحية.

وأوضح أن المستشفيات المشاركة انتهت من تجهيز مواقع التبرع والفرق الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لضمان استقبال المتبرعين وتيسير إجراءات التبرع بكفاءة، موجّهًا الدعوة إلى المواطنين وكل من تسمح حالته الصحية بالتبرع، للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، لما تمثله من دعم حقيقي لبنوك الدم والمساهمة في إنقاذ حياة الآخرين.