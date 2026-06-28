مياه الأقصر تبحث مع مسؤولي الري آليات تعزيز جودة واستدامة خدمات المياه والصرف الصحي

عقد اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للري، بمشاركة قيادات وزارة الموارد المائية والري وعدد من مسؤولي الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يضمن استدامة خدمات المياه والصرف الصحي والحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشهد الاجتماع حضور رئيس الإدارة المركزية للري بمحافظتي قنا والأقصر، ومدير حماية النيل بالأقصر، ومدير عام صرف جنوب قنا بإسنا، ومسؤول هندسة الري بالأقصر، وممثل الإدارة العامة لهندسة ري إسنا وأرمنت، إلى جانب المستشار القانوني للشركة ورؤساء القطاعات ومديري العموم.

وناقش الحضور آليات التنسيق المستمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المعنية بوزارة الموارد المائية والري، إلى جانب التعاون مع الجهات المختصة، بما يسهم في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي المعالجة، والحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة الشكر لأعضاء اللجنة التنسيقية، مشيدًا بجهودهم في إزالة المعوقات ودعم إجراءات تقنين أوضاع محطات مياه الشرب، بما يعزز كفاءة منظومة العمل ويخدم أهداف التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.